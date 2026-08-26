

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید خدایگان در نشست تشریح فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان با روسای دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشگاهیان استان کرمانشاه، ماموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی بنیاد را تشریح کرد. این نشست هم‌زمان با سفر کاروان علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دولت به استان کرمانشاه و در هفته دولت با هدف معرفی ظرفیت‌ها، اقدامات، حمایت‌ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای جامعه دانشگاهی و علمی استان برگزار شد.

سه محور اصلی ماموریت بنیاد ملی نخبگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این بنیاد افزود: ایده تشکیل بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۸۳ با هدف ایجاد نهادی فرابخشی برای سیاستگذاری و ساماندهی امور نخبگان مطرح شد و اساسنامه بنیاد نیز در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید.

خدایگان با بیان اینکه سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز در سال ۱۳۹۱ به عنوان سند بالادستی این حوزه به تصویب رسید، ادامه داد: ماموریت‌های بنیاد در چارچوب این سند در سه محور اصلی شامل شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی؛ جذب و نگهداشت؛ و تکریم و الگوسازی از نخبگان تعریف شده است. وی با تشریح ساختار جامعه نخبگانی کشور گفت: دانش‌آموزان مستعد در قاعده هرم نخبگی قرار دارند و در لایه‌های بالاتر دانشجویان مستعد، دانش‌آموختگان برتر، سرآمدان و نخبگان قرار می‌گیرند؛ استعداد برتر و نخبه دو مفهوم متمایز هستند و نخبه فردی است که در زمینه تخصصی خود اثرگذاری بارز و قابل توجهی در جامعه داشته باشد.

شناسایی ۶۲ هزار و ۸۷۸ برگزیده در ۲۳ طرح خدایگان با ارائه آماری از جامعه برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان گفت: تاکنون ۶۲ هزار و ۸۷۸ برگزیده از طریق ۲۳ طرح فعال بنیاد شناسایی شده‌اند که حدود ۳۰ درصد آنان را بانوان و ۷۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند؛ این برگزیدگان از ۶۹۰ دانشگاه و مؤسسه آموزشی کشور بوده‌اند و ۶۵ دانشگاه نیز بیش از ۱۰۰ برگزیده داشته‌اند.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به وضعیت نخبگان استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نخبه تأییدشده از استان کرمانشاه در بنیاد ملی نخبگان وجود دارد و دانشگاه رازی کرمانشاه نیز سهم قابل توجهی از این جامعه نخبگانی را در خود جای داده است. وی گفت: از نظر تنوع رشته‌ای، حوزه‌های فنی و مهندسی بیشترین سهم را در میان برگزیدگان دارند و پس از آن علوم پزشکی، علوم انسانی و علوم پایه قرار گرفته‌اند و در مجموع برگزیدگان بنیاد در ۵۲۴ رشته تحصیلی حضور دارند. شناسایی استعدادها از مدرسه تا دانشگاه قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان طرح شهاب را یکی از برنامه‌های بنیاد در لایه دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز سراسر کشور به صورت سالانه و غیرمستقیم از طریق معلمان خود ارزیابی می‌شوند؛ توانمندی‌ها، استعدادها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان در هشت حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا استعدادهای برتر شناسایی و در مسیر مناسب هدایت شوند. وی طرح شهید وزوایی را نیز برنامه بنیاد در لایه دانشجویی عنوان کرد و گفت: دانشجویان برتر کنکور، دارندگان رتبه‌های برتر، مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانشجویانی که از نظر عملکرد تحصیلی در سطح بالایی قرار دارند، از جامعه هدف این طرح هستند؛ بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید وزوایی مجموعه‌ای از حمایت‌های آموزشی، فناورانه و مالی را در اختیار دانشجویان مستعد قرار می‌دهد تا زمینه رشد علمی و حرفه‌ای آنان در دوره تحصیل فراهم شود. حلقه‌های حل مساله برای توانمندسازی دانشجویان خدایگان طرح شهید احمدی روشن را یکی از برنامه‌های محوری بنیاد برای توانمندسازی دانشجویان و تمرین آنان برای حل مسائل واقعی کشور دانست و اظهار کرد: مسائل اولویت‌دار استان‌ها با تعامل بنیادهای استانی، دانشگاه‌ها، استانداری‌ها و دستگاه‌های مختلف احصا و پس از بررسی و اولویت‌بندی، استادان راهبر برای آنها پیشنهاد ارائه می‌کنند.

وی افزود: فراخوان ارائه پروپوزال برای موضوعات مصوب طرح شهید احمدی روشن تا ۱۴ شهریور ادامه دارد و استادان علاقه‌مند می‌توانند برای مسائل اولویت‌دار تعریف‌شده، پروپوزال خود را ارائه کنند.