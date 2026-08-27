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بخش مهمی از ظرفیت صنعت و تولیدِ استان اردبیل در نمین متمرکز شده؛ شهرستانی که با استقرار ۸۰ درصدِ واحدهای صنعتی و تولیدی، سهم قابل توجهی در اشتغال و گردشِ اقتصادی استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این هفته در رویداد رسانهای "نمین اردبیل، اردبیل ایران" به قابلیتهای شهرستان نمین پرداخته میشود.
بخش مهمی از ظرفیت صنعت و تولیدِ استان اردبیل در نمین متمرکز شده؛ شهرستانی که با استقرار ۸۰ درصدِ واحدهای صنعتی و تولیدی، سهم قابل توجهی در اشتغال و گردشِ اقتصادی استان دارد.
اما پشت این موتور تولید، چه ظرفیتهایی فعال است و چه موانعی هنوز سرعت حرکت آن را کم میکند؟