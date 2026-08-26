مردم شهرستان قدس در ۱۷۸ شب تجمعات مردمی، با حضور گسترده در خیابان‌ها، بار دیگر پیام پایداری و ایستادگی خود را فریاد زدند و بر ضرورت حفظ وحدت و هم‌سویی ملی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان قدس در ۱۷۸-مین شب از تجمعات باشکوه خود، با حضور در خیابان‌های شهر، اراده‌ای خلل‌ناپذیر را به نمایش گذاشتند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ضرورت همبستگی و همدلی میان تمام اقشار جامعه تأکید کرده و مقاومت در برابر فشار‌های دشمن را تنها راه پیروزی دانستند.

این تجمعات شبانه در شهرستان قدس، گواهی بر بصیرت و هوشیاری مردمی است که با تکیه بر شعار «وحدت و مقاومت»، هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه اسلامی را با شکست مواجه کرده‌اند. حاضرین در این میدان، تداوم این حضور را نمادی از وفاداری به مسیر مقاومت و اراده‌ای راسخ برای عبور از تحریم‌ها توصیف کردند.