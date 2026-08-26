به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پزشک» در گونه روان‌شناسی محصول روسیه در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم درباره ایوان، یک روانپزشک کارکشته است که روش منحصر به فردی در درمان کودکان و نوجوانانی که به بیماری‌های عصبی و روحی دچار هستند، دارد. او با مت، یک نوجوان بزهکار که نه به دارو جواب مثبت می‌دهد و نه به روش گفتاردرمانی، اما او در نهایت موفق می‌شود دژ مستحکم نوجوان را بشکند.

این فیلم بر اهمیت توجه به سلامت روان کودکان و نوجوانان و ضرورت برخورد انسانی و مسئولانه با مشکلات روحی آنان تأکید می‌کند. شخصیت ایوان نشان می‌دهد که درمان مؤثر تنها به دارو محدود نمی‌شود و شناخت شخصیت، شرایط زندگی و نیاز‌های عاطفی بیمار نیز اهمیت دارد. رویکرد او بر برقراری ارتباط، اعتمادسازی و یافتن راهی برای ورود به دنیای درونی نوجوانان استوار است و اهمیت همدلی را در روان درمان گری برجسته می‌کند.

مستند «ماجرای گوریل با دیوید آتن‌برو»، در گونه حیات وحش محصول انگلستان در سال ۲۰۲۶ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

این مستند به زندگی گوریل‌های در حال انقراض می‌پردازد.

مستند «ماجرای گوریل با دیوید آتن‌برو»، با روایت دیوید آتن‌برو، مستندساز کهنه کار حیات وحش، تجربه چند دهه مشاهده و پژوهش درباره گوریل‌ها را به شکلی علمی و در عین حال داستان‌گو به مخاطب منتقل می‌کند و شناخت مخاطب از زندگی و رفتار این جانوران را افزایش می‌دهد. مستند، روابط اجتماعی، پیوند‌های خانوادگی، همکاری، رقابت و شیوه زندگی گوریل‌ها، پیچیدگی و هوش اجتماعی این حیوانات را برجسته می‌کند. از جذابیت‌های دیگر این مستند می‌توان به تصاویر چشم‌نواز طبیعت، رفتار‌های کمتر دیده‌شده گوریل‌ها و روایت سرنوشت نسل‌های مختلف یک گروه از آنها اشاره کرد.