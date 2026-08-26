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نخستین المپیک فناوری هوش مصنوعی با معرفی برترینها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر این رویداد با اشاره به انتخاب ۳۰ تیم از بین ۱۰۰ تیم از سراسر کشور برای حضور در این رویداد گفت و افزود: تیمهای شرکت کننده در این رویداد با سنین و سطوح مختلف در سه لیگ پردازش داده، پردازش متن و لیگ پردازش تصویر به رقابت پرداختند.
مهدی حمید خانی افزود: افراد با شرکت در آزمونها و حل مسائل مطرح شده در این سه محور باهم به رقابت پرداختند.
دبیر رویداد هوش مصنوعی هدف از برگزاری این المپیک را شناسایی و پرورش استعدادهای موجود در این رشته، معرفی به عرصههای صنعتی بیان کرد و افزود: برگزیدگان المپیک هوش مصنوعی به رویداد اصلی المپیک فناوری که به همت معاونت ریاست جمهوری برگزار می شود راه مییابند.