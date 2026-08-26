به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر این رویداد با اشاره به انتخاب ۳۰ تیم از بین ۱۰۰ تیم از سراسر کشور برای حضور در این رویداد گفت و افزود: تیم‌های شرکت کننده در این رویداد با سنین و سطوح مختلف در سه لیگ پردازش داده، پردازش متن و لیگ پردازش تصویر به رقابت پرداختند.

مهدی حمید خانی افزود: افراد با شرکت در آزمون‌ها و حل مسائل مطرح شده در این سه محور باهم به رقابت پرداختند.

دبیر رویداد هوش مصنوعی هدف از برگزاری این المپیک را شناسایی و پرورش استعداد‌های موجود در این رشته، معرفی به عرصه‌های صنعتی بیان کرد و افزود: برگزیدگان المپیک هوش مصنوعی به رویداد اصلی المپیک فناوری که به همت معاونت ریاست جمهوری برگزار می شود راه می‌یابند.