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طرح نظام ملی نشانی گذاری استاندارد مکانمحور و آغاز نصب پلاکهای هوشمند، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان ماسال در روستای نیلاش شاندرمن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ طرح نظام ملی نشانی گذاری استاندارد مکانمحور (G-NAF) و آغاز نصب پلاکهای هوشمند QR، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان ماسال در روستای نیلاش شاندرمن برگزار شد.
سعیدقسمت پور فرماندار شهرستان ماسال، در این مراسم گفت: طرح پلاککوبی هوشمند در روستای نیلاش بهصورت نمادین و بهعنوان نمایندهای از ۴ روستای بخش شاندرمن شامل شیخنشین، طالبدره، دران و نیلاش به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در همین راستا، تعداد ۶۲۵ پلاک هوشمند تحویل دهیار روستای نیلاش داده شد.
برای اجرای این طرح ۲۱۸ میلیون تومان هزینه شد.