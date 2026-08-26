به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ طرح نظام ملی نشانی گذاری استاندارد مکان‌محور (G-NAF) و آغاز نصب پلاک‌های هوشمند QR، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان ماسال در روستای نیلاش شاندرمن برگزار شد.

سعیدقسمت پور فرماندار شهرستان ماسال، در این مراسم گفت: طرح پلاک‌کوبی هوشمند در روستای نیلاش به‌صورت نمادین و به‌عنوان نماینده‌ای از ۴ روستای بخش شاندرمن شامل شیخ‌نشین، طالب‌دره، دران و نیلاش به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در همین راستا، تعداد ۶۲۵ پلاک هوشمند تحویل دهیار روستای نیلاش داده شد.

برای اجرای این طرح ۲۱۸ میلیون تومان هزینه شد.