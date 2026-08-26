مردم ولایتمدار شهرستان پیشوا در یکصد و هفتاد و هشتمین شب تجمعات مردمی، با گرد آمدن در میدان شهید چمران، اراده خود را برای تداوم حضور فعال اجتماعی و تقویت پیوند‌های ملی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پیشوا در ۳ شهریور، همزمان با ۱۷۸ شب از تجمعات مردمی، در میدان شهید چمران گرد آمدند تا بار دیگر بر ضرورت همبستگی و اتحاد ملی تأکید کنند. این اجتماع که در فضایی مردمی و صمیمی برگزار شد، نمادی از اراده شهروندان پیشوا برای حمایت از اقتدار ملی و تداوم حضور در عرصه‌های اجتماعی است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تأکید بر اینکه حضور فعال در چنین تجمعاتی، گواهی بر انسجام اجتماعی است، بر تداوم مشارکت در برنامه‌های عمومی و اجتماعی شهرستان تأکید کردند. این تجمع مردمی پیام روشنی از پایداری و هم‌سویی مردم پیشوا با مسیر مقاومت و وحدت ملی را به گوش جهانیان رساند.