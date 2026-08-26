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با حضور استاندار خراسان شمالی، طرح احداث و آسفالت محور روستایی قراجه رباط شهرستان جاجرم، همزمان با هفته دولت ۱۴۰۵ به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این طرح با هدف توسعه راههای روستایی استان و ارتقای دسترسی و ایمنی تردد روستاییان اجرا شده و شامل احداث و آسفالت محور به طول ۶ کیلومتر است.
برای اجرای این پروژه ۳۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و مدت اولیه پیمان آن ۱۲ ماه بوده است.
کارفرمای این طرح اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی بوده و اجرای آن با مشارکت بسیج سازندگی سپاه شهرستان جاجرم انجام شده است.
بهرهبرداری از این محور در راستای توسعه زیرساختهای روستایی و بهبود مسیرهای ارتباطی شهرستان جاجرم، گامی در جهت ارتقای کیفیت تردد و دسترسی ساکنان مناطق روستایی به شمار میرود.
در این سفر، دکتر پاکمهر و دکتر شهریاری، نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، نیز استاندار را همراهی میکنند.