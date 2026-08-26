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تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس در هفته دوم لیگ برتر کشور دیشب (۳ شهریور) در ورزشگاه ساحلی غدیر بندرعباس مغلوب تیم چادرملو اردکان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این دیدار جذاب و پرگل در وقت قانونی با تساوی ۴ - ۴ به پایان رسید تا سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شود.
در پایان تیم چادرملو اردکان با برتری ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی و نتیجه مجموع ۷ بر ۶ پیروز میدان شد و یک امتیاز این مسابقه را به دست آورد.
اما دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان در دیداری پرگل و قاطع تیم دهیاری ملاباشی یزد را با ۸ گل بدرقه کرد.
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در گروه دوم این پیکارها تیم فولاد هرمزگان با کسب ۶ امتیاز صدرنشین است.
در گروه دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیمهای فولاد هرمزگان، شهرداری بندرعباس، چادرملو اردکان، هدف سمنان و دهیاری ملاباشی با هم به رقابت میکنند.
لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور ۱۰ایم در حال برگزاری است.