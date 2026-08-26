مردم ولایتمدار رودهن در ۱۷۸ شب تجمعات مردمی، در حالی که در سوگ شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب قرار داشتند، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، پیام وحدت و ایستادگی خود را در برابر تمامی فشار‌های دشمن فریاد زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رودهن در شب ۱۷۸-مین تجمع خود، در فضایی آمیخته با اندوه و عزاداری برای شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب، گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر اینکه شهادت رهبر، نقطه آغاز تداوم اراده ملت در مسیر حق است، بر لزوم حفظ انسجام اجتماعی و همدلی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

حاضران در این تجمع تصریح کردند: تداوم این شب‌نشینی‌های مردمی، گواهی بر پایداری ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و روانی آمریکا است. آنها تأکید کردند که با تکیه بر میراث رهبری و اتحاد میان مردم و مسئولان، هیچ ابزاری از ابزار‌های فشار دشمن قادر نخواهد بود اراده ملت را در هم بشکند و مسیر ایستادگی تا پیروزی ادامه خواهد یافت.