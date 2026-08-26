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دیوان محاسبات کشور بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در وصول صحیح، کامل و بهموقع درآمدهای نفتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واگذاری فروش نفت و نقلوانتقال وجوه به تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست
طبق «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت بوده و قصور یا عدم ایفای تعهدات واسطهها، ضمن آنکه مستقلاً لازم به رسیدگی است، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت در وصول و واریز کامل و بهموقع درآمدهای نفتی نخواهد بود.
بانک مرکزی نیز در حدود وظایف خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات بوده و مشکلات تراستیها نمیتواند مبنای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.
بر اساس ماده (۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی، موارد عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال، مستندسازی شده و در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد