برافراشته شدن پرچم فلسطین آزاد در یک فروشگاه تلفن همراه در پوکت تایلند، به درگیری لفظی میان صاحب فروشگاه و دو گردشگر اسرائیلی و انتشار تصاویر این مشاجره در شبکه‌های اجتماعی منجر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ تصاویر دوربین مداربسته این فروشگاه در منطقه «بانگ تائو» در منطقه تالانگ پوکت، که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد یک زن و مرد با مشاهده پرچم فلسطین در ورودی فروشگاه، درباره علت نصب آن با صاحب مغازه وارد بحث و مشاجره می‌شوند.

صاحب فروشگاه اعلام کرده است که موضع شخصی خود را در قبال مسئله فلسطین دارد و نصب این پرچم را بیانگر مخالفت خود با کشتار و ویرانی در غزه و اقدامی از روی باور و وجدان شخصی می‌داند.

این حادثه در حالی رخ داد که طی هفته‌های اخیر چند مورد تنش میان گردشگران اسرائیلی و برخی افراد در مناطق گردشگری تایلند گزارش شده است.

دوازدهم اوت نیز مسئولان یک باغ‌وحش در جزیره سامویی پس از اطلاع از تابعیت یک خانواده اسرائیلی، از ورود آنها جلوگیری کردند که در پی آن مشاجره‌ای شکل گرفت و یکی از گردشگران اسرائیلی بعداً به علت تهدید مالک باغ‌وحش، به پرداخت ۵ هزار بات جریمه محکوم شد.

یک روز پیش از آن نیز دو زن اسرائیلی در جزیره فانگان در حمله‌ای که گفته شده با انگیزه مخالفت با اقدامات اسرائیل در غزه صورت گرفته، زخمی شدند.

وزیر گردشگری و ورزش تایلند نیز با اشاره به افزایش اینگونه حوادث اعلام کرده است تایلند نمی‌خواهد اتباع خارجی از این کشور برای طرح دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود که ممکن است به ناآرامی گسترده‌تر منجر شود، استفاده کنند.