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صد و هفتاد و هشت شب است که خیابانهای کشور همپای مردم حماسه آفرین، بیداری را تجربه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم اثبات کردهاند وفادار به آرمانهای امام و رهبر شهید و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامیاند
مردم ولایتمدار استان در صد و هفتاد و هشتمین شب حضور خود در سنگر خیابان، برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا و بر اهمیت میدان داری شبانه، تاکید کردند.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.