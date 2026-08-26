مردم شهر ری در یکصد و هفتاد و هشتمین شب تجمعات باشکوه خود ، با ابطال اهداف آمریکا برای تضعیف اراده ملت، اعلام کردند که انسجام اجتماعی و همدلی میان دولت و ملت، سدی نفوذناپذیر در برابر تحریم‌ها و ابزارهای فشار دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در صد و هفتاد و هشتمین شب از تجمعات خود در میدان شهر ری گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با تحلیل اهداف ایالات متحده از جنگ اقتصادی علیه ایران، تصریح کردند که هدف اصلی این فشارها، تضعیف اراده ملت و ایجاد انشقاق میان دولت و ملت است؛ اما این تلاش‌ها در برابر اراده ملی به هیچ وجه راه به جایی نخواهد برد.

حاضران در این تجمع تأکید کردند: انسجام اجتماعی، همدلی، مواسات و وحدت میان مردم و مسئولان، بیش از پیش باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی شده و سرمایه‌ای جدید برای کشور خلق کرده است. بر اساس اظهارات شرکت‌کنندگان، نمود عینی این سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی را می‌توان در تداوم این اجتماعات شبانه مردمی مشاهده کرد.