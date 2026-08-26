به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرام ابراهیمی گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ندای امداد ۱۱۲ معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل و اعلام خبر مصدومیت یک کوهنورد در ارتفاعات سبلان، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان سبلان جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر برای رسیدگی به وضعیت این فرد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه کوهستانی و ارتفاع زیاد، عملیات جست‌و‌جو و دسترسی به فرد مصدوم چند ساعت به طول انجامید. نجاتگران پس از تلاش و جست‌وجوی مستمر موفق شدند این کوهنورد ۴۲ ساله را در ارتفاعات سبلان پیدا کرده و اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را برای وی انجام دهند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت اولیه مصدوم، وی با همکاری تیم امداد و نجات به پایین‌دست منتقل و برای ادامه روند درمان و انجام بررسی‌های پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) مشگین‌شهر انتقال داده شد.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و رعایت نکات ایمنی در صعود به ارتفاعات، از کوهنوردان خواست پیش از آغاز برنامه‌های کوهنوردی، شرایط جسمانی خود را بررسی کرده و با توجه به وضعیت آب‌وهوا، ارتفاع، مسیر و دشواری صعود، تجهیزات و آمادگی لازم را داشته باشند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر در پایان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های امدادی برای پاسخگویی به حوادث، خاطرنشان کرد: سامانه ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان است.