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سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان مشگینشهر از نجات یک کوهنورد ۴۲ ساله که در ارتفاعات کوه سبلان دچار عارضه قلبی شده بود، توسط نجاتگران پایگاه کوهستان سبلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهرام ابراهیمی گفت: در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ندای امداد ۱۱۲ معاونت امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل و اعلام خبر مصدومیت یک کوهنورد در ارتفاعات سبلان، بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان سبلان جمعیت هلالاحمر شهرستان مشگینشهر برای رسیدگی به وضعیت این فرد به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط سخت منطقه کوهستانی و ارتفاع زیاد، عملیات جستوجو و دسترسی به فرد مصدوم چند ساعت به طول انجامید. نجاتگران پس از تلاش و جستوجوی مستمر موفق شدند این کوهنورد ۴۲ ساله را در ارتفاعات سبلان پیدا کرده و اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی لازم را برای وی انجام دهند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان مشگینشهر ادامه داد: پس از تثبیت وضعیت اولیه مصدوم، وی با همکاری تیم امداد و نجات به پاییندست منتقل و برای ادامه روند درمان و انجام بررسیهای پزشکی به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) مشگینشهر انتقال داده شد.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و رعایت نکات ایمنی در صعود به ارتفاعات، از کوهنوردان خواست پیش از آغاز برنامههای کوهنوردی، شرایط جسمانی خود را بررسی کرده و با توجه به وضعیت آبوهوا، ارتفاع، مسیر و دشواری صعود، تجهیزات و آمادگی لازم را داشته باشند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان مشگینشهر در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث، خاطرنشان کرد: سامانه ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث و ارائه خدمات امدادی به هموطنان است.