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فیلیپین از برنامه خود برای گسترش توانمندیهای پهپادی و استفاده از پهپادهای جدید در چارچوب طرح نوسازی نیروهای مسلح این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ گیلبرتو تئودورو وزیر دفاع فیلیپین در نشست بررسی بودجه در مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد: مانیل قصد دارد توانمندیهای بدون سرنشین خود را از طریق توسعه و خرید پهپادهای جدید افزایش دهد.
وی همچنین از برنامه فیلیپین برای خرید ناوچههای مجهز به موشک هدایتشونده و دیگر تجهیزات عمده دفاعی با هدف تقویت توانمندیهای این کشور در حوزه دفاع خارجی خبر داد.
وزیر دفاع فیلیپین گفت: نیروهای مسلح این کشور هماکنون از ناوگانی از پهپادها برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی و مراقبت استفاده میکنند و با افزایش تجربه و توان عملیاتی، خرید تجهیزات بدون سرنشین بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تئودورو خواستار افزایش ۶.۳ درصدی بودجه وزارت دفاع در سال ۲۰۲۷ شد.
وزیر دفاع فیلیپین تأکید کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی، سامانههای شبکهای و آموزش نیروها برای استفاده مؤثر از پهپادها، در کنار خرید تجهیزات، از اولویتهای اصلی این برنامه است.
وی با اشاره به حساسیت فناوریهای جدید بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، از ارائه جزئیات سامانههای موردنظر خودداری کرد و گفت: فیلیپین با چند کشور دارای تخصص در زمینه فناوری پهپادی در تماس است.
این تحولات در شرایطی صورت میگیرد که فیلیپین در سالهای اخیر تمرکز امنیتی خود را از تهدیدهای داخلی به سمت دفاع خارجی تغییر داده است؛ موضوعی که با افزایش تنشها و رویاروییهای دریایی میان مانیل و پکن در دریای چین جنوبی ارتباط دارد.