شرکت‌کنندگان در یکصد و هفتاد و هشتمین تجمع مردمی شهر قرچک در میدان امام خمینی، با اشاره به تنهایی آمریکا در جنگ اقتصادی، بر تداوم همکاری‌های بین‌المللی ایران، به‌ویژه با چین، تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خونخواهان شهر قرچک در ۱۷۸-مین شب تجمعات خود در میدان امام خمینی این شهر گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی تصریح کردند: همان‌گونه که ایالات متحده در جنگ نظامی نتوانست حتی متحدان خود را برای مقابله با ایران متقاعد کند، اکنون نیز در جنگ اقتصادی تنها مانده است و تلاش‌هایش برای تضعیف اراده ملت ایران به نتیجه نرسیده است.

حاضران در این تجمع با اشاره به واکنش‌های جهانی به تحریم‌های جدید آمریکا، به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین اشاره کردند. بر اساس این گزارش، پکن در واکنش به محدودیت‌های جدید واشینگتن علیه تهران تأکید کرده است که همکاری‌های دوجانبه ایران و چین در چارچوب قوانین بین‌المللی است و نباید مختل یا تضعیف شود.