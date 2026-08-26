مردم شهرستان پردیس در یکصد و هفتاد و هشتمین شب تجمعات خود، با تأکید بر وحدت و همدلی، بر تداوم حمایت از ایران اسلامی و مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمن تأکید کردند.

خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان شهرستان پردیس در ۱۷۸ شب از تجمعات مردمی خود، بار دیگر بر ضرورت ایستادگی و همبستگی ملی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، هدف اصلی دشمن از این اقدامات را ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و تضعیف اراده ملت ایران دانستند. به گزارششهروندان شهرستان پردیس در ۱۷۸ شب از تجمعات مردمی خود، بار دیگر بر ضرورت ایستادگی و همبستگی ملی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، هدف اصلی دشمن از این اقدامات را ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان و تضعیف اراده ملت ایران دانستند.

مردم پردیس در این تجمعات تصریح کردند: همان‌گونه که دشمن در میدان‌های نظامی نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند، در جنگ اقتصادی نیز با تکیه بر وحدت، همدلی و مواسات میان مردم و مسئولان، به اهداف خود نخواهد رسید و مسیر مقاومت در برابر فشارهای خارجی تداوم خواهد یافت.