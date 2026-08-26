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تفاهم نامه همکاری، تولید و پخش فرآوردههای رسانهای بین صداوسیما و اداره کل حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا واعظی مدیر کل صداوسیمای خراسان شمالی کار در عرصه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت را وظیفهای سنگین دانست و گفت: روایت از آنچه در دفاع مقدس اول گذشت باید اثری باشد که هم برای نسل آینده مفید باشد و هم موجب افتخار نسل بعد باشد.
سرهنگ الهی راد مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت هم افزود: در این مجموعه، ۳۰۰ هزار سند دفاع مقدس، تاریخ توصیفی دفاع مقدس استان و ۵۰۰ جلد کتاب، چاپ شده و در حال طراحی یک بازی جدید رایانهای هم هستیم.