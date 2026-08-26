رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۷۵ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز جمعه نیز جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی و شرقی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری میزان رطوبت کنونی در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۷۵ درصد اعلام کرد و افزود: دید افقی در این دو شهر به ۵ هزار متر رسیده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۷ درجه و کمترین دما ۳۰ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی در این منطقه ۳۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.