به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این خط انتقال به طول ۱۸ کیلومتر و با قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر، از خطوط مهم انتقال آب در شرق اصفهان و در مرحله نخست، اصلاح و بهسازی والو‌ها و شیرآلات مستقر در حوضچه‌های مسیر خط انتقال در محدوده روستای تیمیارت تا ابتدای روستای سیان در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای این عملیات از نیمه مرداد امسال با هدف بهبود بهره‌برداری، افزایش قابلیت کنترل و مدیریت جریان آب و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی آغاز شده است و مراحل بعدی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های فنی ادامه می‌یابد.

در این عملیات تاکنون در هفت حوضچه، سه شیر بین خطوط با قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر، سه شیر تخلیه با قطر ۳۰۰ میلی‌متر و ۱۰ شیر هوا نصب شده است و پیش‌بینی می‌شود با اصلاح نقاط باقی‌مانده و آبگیری اولیه، این خط انتقال در آینده‌ای نزدیک در مدار بهره‌برداری مجدد قرار گیرد.