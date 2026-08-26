آلودگی هوا در پی گسترش دود و مه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی، در بخش‌های گسترده‌ای از مالزی افزایش یافته و کیفیت هوا در ۲۹ منطقه این کشور در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بالاترین شاخص آلودگی با عدد ۱۸۲ در منطقه سریان در ایالت ساراواک ثبت شد. پس از آن منطقه جوهان ستیا در ایالت سلانگور با شاخص ۱۷۳ و سری آمان در ساراواک با ۱۷۰ در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

اداره محیط زیست مالزی اعلام کرد افزایش آلودگی در مناطق ساحل غربی شبه‌جزیره مالزی و بخش‌هایی از ساراواک، ناشی از حرکت توده‌های دود و مه از «جهات مختلف» است.

بر اساس داده‌های مرکز تخصصی هواشناسی آسه‌آن، روز دوشنبه ۲۸۷ کانون آتش‌سوزی در کالیمانتان و ۶۵ کانون در سوماترا شناسایی شده است. در داخل مالزی نیز ۱۱ کانون آتش‌سوزی، شامل ۸ کانون در ساراواک، ۲ کانون در جوهور و یک کانون در سلانگور ثبت شده است.

اداره محیط زیست مالزی همچنین از مشاهده توده‌های دود با غلظت متوسط تا زیاد در کالیمانتان غربی خبر داد که به سمت شمال و غرب ساراواک در حرکت بوده است.

مقام‌های مالزی اعلام کردند توده‌های دود با غلظت متوسط تا زیاد در دیگر مناطق کالیمانتان و همچنین بخش‌های مرکزی و جنوبی سوماترا نیز مشاهده شده است.

در مجموع، گسترش آتش‌سوزی‌ها و جابه‌جایی دود فرامرزی بار دیگر نگرانی‌ها درباره تشدید آلودگی هوا در کشور‌های جنوب شرق آسیا، به ویژه مالزی و اندونزی، را افزایش داده است.