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استاندار خراسان شمالی در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت در جاجرم گفت: رمز پایداری انقلاب اسلامی، همراهی مردم است و شهدای امنیت مایه افتخار و تضمینکننده استمرار انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری، در دیدار با خانواده شهید حمید رضا محمدی مقدم گفت: ما قدردان و قدرشناس خانوادههای معظم شهدا هستیم و خود را خدمتگزار و دست بوس این خانوادهها میدانیم.
وی با بیان اینکه مردم خالق انقلاب اسلامی بودند، افزود: رمز پایداری این انقلاب، همراهی و حضور مردم است و خانوادههای شهدا نیز با تقدیم عزیزترین سرمایههای خود، نقش بزرگی در حفظ و استمرار این مسیر داشتهاند.
استاندار خراسان شمالی شهدای امنیت را مایه افتخار ملت ایران دانست و ادامه داد: شهدای امنیت، تضمینکننده انقلاب اسلامی هستند و ایثار و فداکاری آنان برای حفظ امنیت کشور، ارزشمند و ماندگار است.
نوری خطاب به خانواده شهید محمدیمقدم اظهار داشت: احسنت به تربیت چنین فرزندی؛ ما در برابر عظمت و صبر شما سر تعظیم فرود میآوریم و دستبوس و قدردان شما هستیم.