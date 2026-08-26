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طرح های هفته دولت در بخش های مختلف عمرانی ، خدماتی و آموزشی در گوشه وکنار استان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجتبی راعی فرماندار کاشان در آیین افتتاح ۸ طرح خدماتی، راهداری و عمرانی در کاشان با اشاره به اینکه برای این ۸ طرح بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: به مناسبت ایام هفته دولت، ۲۳۷ طرح با بیش ۶۵ هزار میلیارد ریال هزینه در کاشان آماده بهرهبرداری شده است و اجرای ۱۰۲ طرح دیگر نیز با پیشبینی اعتبار ۲۵ هزار میلیارد ریال آغاز میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان هم از افتتاح ۱۷۰۰ طرح عمرانی در استان خبر داد و گفت: با اتصال نیروگاههای خورشیدی جدید به شبکه، افق تولید انرژی خورشیدی اصفهان تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات میرسد.
علیرضا قاری قرآن افزود: از برنامه ۵ هزار مگاواتی محولشده به اصفهان در این دولت، تاکنون حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ مگاوات به شبکه برق متصل شده است.
وی گفت: این طرحها از مقیاسهای کوچک (۲ تا ۲.۵ مگاواتی) تا سایتهای بزرگ ۶۰۰ و ۱۰۰۰ مگاواتی برنامهریزی شدهاند تا سقف ۵ هزار مگاوات تا پایان عمر دولت محقق شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به سهم چشمگیر کاشان افزود: این شهرستان پس از اصفهان، به عنوان دومین شهرستان و دومین شهر بزرگ استان، بیشترین حجم طرحهای قابل افتتاح را به خود اختصاص داده است.
همچنین در سومین روز از هفته دولت ۶ طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی با بیش از بیش از ۳۶۵ میلیارد تومان هزینه در شهرستان مبارکه افتتاح شد.
ایوب درویشی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در آیین افتتاح این طرحها گفت: در هفته دولت، بیش از ۴۰ طرح در شهرستان با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در حوزههای راهسازی، بهداشت و درمان و آموزشی شهرسازی به بهره برداری میرسد.
محمدرضا عسگریان فرماندار مبارکه نیز گفت: افتتاح۱۵۱واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ساختمان جدید بخش دیالیز بیمارستان محمدرسول الله (ص) در شهر مبارکه، سامانه پایش تصویری، ترافیکی و ثبت تخلف، خرید و نصب نیروگاه خورشیدی، خریدماشین آلات عمرانی و دستگاه دیزل ژنراتور در شهر مجلسی و مدرسه پسرانه ۶کلاسه متوسطه اول درشهر کرکوند ازجمله این طرح هاست.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مشکلات زیست محیطی موجود برای ادامه اجرای طرح خط متروی مبارکه- مجلسی-بهارستان و اتصال به خط ریلی اصفهان که مرحله نخست آن اجرا شده، نیازمند اجرای تعهدات شرکت فولاد مبارکه و همراهی مسئولان است.
زهرا سعیدی افزود: دستور العملهای اداری ساخت پارک لجستیک که برای نخستین بار در شهرمجلسی اجرایی میشود، صورت پذیرفته و امیدواریم با حضور سرمایه گزار، شاهد افتتاح بزرگترین بندر خشک کشور و استفاده از ظرفیتهای آن باشیم.
در سومین روز از هفته دولت، چهار طرح عمرانی، گردشگری و خدماتی در کوهپایه با ۴۷۵ میلیارد ریال هزینه وسرمایه گذاری به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل گلزار شهدای گمنام، طرح شبکه جمعآوری فاضلاب نهضت ملی مسکن با پوشش دهی ۲۳۲ خانوار و میدان شهید سیدعلی حسینی خامنهای تودشک و یک واحد خانه بومگردی است که با هدف توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای خدمات عمومی و ساماندهی فضاهای شهری اجرا شدهاند.
اکبر صالحی معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان در این آیین با اشاره به اینکه تمامی این طرحها برای خدمت به مردم افتتاح شده، بر اهمیت توسعه زیرساختها و افزایش سطح خدماترسانی به مردم در شهرستانها تأکید کرد.
همچنین در این آیین ساخت هنرستان ۶ کلاسه خیر نیکاندیش علی نقیان در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع و با زیربنای آموزشی ۸۰۰ مترمربع با مشارکت ۷۰۰ میلیارد ریالی خیر نیک اندیش علی نقیان و دو شرکت خصوصی آغاز شد.
در ادامه این برنامه، از شبکه بهداشت شهرستان بازدید و مطالبات مردمی در زمینه توسعه خدمات بهداشتی، تقویت امکانات درمانی و راهاندازی داروخانه شبانهروزی مطرح شد. همچنین موضوع راهاندازی بخشداری مرکزی و پیگیری مطالبات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین از نیروگاههای خورشیدی شهرستان کوهپایه بازدید شد که مجموع ظرفیت این نیروگاهها حدود ۳ مگاوات اعلام شد.
همزمان با هفته دولت بهرهبرداری و آغاز ساخت ۷۷ طرح عمرانی با بیش از یک همت اعتبار و هزینه در شهرها و روستاهای لنجان آغاز شد.
فرماندار شهرستان لنجان گفت: همزمان با هفته دولت، ۶۶ طرح در شهرستان لنجان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی ۱۱ طرح همز آغاز شد که مجموع هزینه واعتبار این طرحها بیش از یک همت است.
علیرضا بصیری در آیین بهرهبرداری و آغاز ساخت طرحهای هفته دولت شهرستان لنجان که با حضور ابراهیم معتمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان برگزار شد، افزود: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله آموزش، ورزش، زیرسازی و آسفالت معابر، مسکن، راه و حملونقل جادهای اجرا شده و بخش قابلتوجهی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پوشش میدهد.
فرماندار لنجان با اشاره به طرحهای شاخص شهرستان در هفته دولت گفت: در حوزه آموزش، هنرستان شهدای هستهای فولادشهر، بهعنوان بزرگترین هنرستان شهر جدید فولادشهر، در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۹۲۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
بصیری ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی خط انتقال آب فضای سبز فولادشهر با بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد و در حوزه توسعه فضاهای ورزشی نیز دو زمین ورزشی در دو محله فولادشهر به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به طرحهای حوزه راه و عمران شهری و روستایی بیان کرد: طرح مشارکتی ارتقای کیفی محور روستایی وشمندجان–باغبهادران به طول ۲.۲ کیلومتر و با ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه، همچنین طرح خیابان آبشار ۱۱ به طول سه کیلومتر و عرض ۱۱ متر و با بیش از ۸۰ میلیارد ریال هزینه به بهرهبرداری رسید.
فرماندار لنجان همچنین به بهرهبرداری از طرحهای ورزشی و خدماتی اشاره کرد و گفت: زمین چمن مصنوعی روستای رکنآباد با بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه و بلوار معلم در شهر چرمهین، شامل مجموعهای از عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و خطکشی ترافیکی، با بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه، از دیگر طرحهای افتتاحشده است.
بصیری در ادامه به طرحهای حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی طرح ۸۰ واحدی روستای مبارکآباد نیز آغاز شده و در کنار آن، چندین طرح آمادهسازی و زیرساختی مسکن در شهرستان در حال اجراست.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهرستان گفت: علاوه بر طرحهای دولتی، مشارکت بخش خصوصی نیز در اجرای طرحهای مختلف شهرستان وجود دارد و امیدواریم این طرحها نیز در زمان مقرر به بهرهبرداری برسند و زمینهساز توسعه بیشتر لنجان و ارتقای خدمات به مردم شهرستان باشند.