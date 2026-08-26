معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: کیفیت حکمرانی در تجربه روزمره مردم از خدمات عمومی و نحوه مواجهه آنان با کارکنان شکل می‌گیرد و سازمان‌های توانمند با تکیه بر دانش، تجربه، مسئولیت‌پذیری و انگیزه سرمایه انسانی، ظرفیت بیشتری برای حل مسئله و خدمت مؤثر به جامعه خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نقی شهابی‌مجد، در پیامی به مناسبت روز کارمند با تأکید بر نقش راهبردی کارکنان در کارآمدی نظام اداری و تقویت اعتماد عمومی، نیروی انسانی را مهم‌ترین سرمایه هر سازمان دانست و تأکید کرد: کارمند در نظام اداری تنها مجری یک فرآیند نیست، بلکه در بسیاری از مواقع، حلقه پیوند میان سازمان و جامعه و یکی از عوامل شکل‌گیری تجربه مردم از کیفیت خدمات عمومی است.

وی افزود: کارآمدی یک سازمان را نمی‌توان تنها با شاخص‌هایی مانند میزان حضور یا حجم فعالیت‌های اداری سنجید. ارزش واقعی کار زمانی آشکار می‌شود که دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری کارکنان به حل مسائل، کاهش پیچیدگی‌ها و ارتقای کیفیت خدمت به مردم منجر شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: سازمان‌های موفق، کارکنان خود را صرفاً نیروی اجرایی نمی‌دانند، بلکه دانش، تجربه، انگیزه و قضاوت حرفه‌ای آنان را بخشی از ظرفیت راهبردی خود به شمار می‌آورند. از این رو، یادگیری، رشد حرفه‌ای، اعتماد و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌ها، از ضرورت‌های مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پیشرو است.

شهابی‌مجد با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در نظام اداری تصریح کرد: کارمند حرفه‌ای علاوه بر شناخت دقیق مقررات، باید مسئله را ببیند، پیامد تصمیمات را درک کند و برای ارائه خدمتی دقیق، عادلانه و پاسخگو تلاش کند. حرکت به سوی چنین نگاهی، زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.

وی با اشاره به تحول دیجیتال اظهار کرد: فناوری و سامانه‌های نوین می‌توانند فرآیند‌ها را سریع‌تر و شفاف‌تر کنند، اما قضاوت حرفه‌ای، اخلاق اداری و مسئولیت انسانی همچنان از مهم‌ترین ارکان خدمت عمومی هستند. آینده نظام اداری در گرو پیوند توانمندی انسان با ظرفیت‌های فناوری است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو افزود: سازمان زمانی به اهداف خود نزدیک می‌شود که کارکنان، مأموریت و معنای تلاش خود را درک کنند و بدانند هر تصمیم و اقدام حرفه‌ای آنان چگونه می‌تواند در مسیر خدمت بهتر به مردم و ارتقای کیفیت زندگی جامعه اثرگذار باشد.

شهابی‌مجد در پایان پیام خود با تبریک روز کارمند به کارکنان سازمان غذا و دارو و همه خدمتگزاران عرصه اداری کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر باید سرمایه انسانی را محور توسعه سازمانی دانست. هر اندازه کارکنان بهتر دیده، توانمند و مورد اعتماد قرار گیرند، سازمان نیز توانمندتر خواهد بود و ظرفیت بیشتری برای حل مسئله، اعتمادسازی و ارائه خدمات مؤثر به جامعه خواهد داشت.