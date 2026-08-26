پخش زنده
امروز: -
یک صفحه روایت دیجیتال با هدف معرفی شخصیت علمی، فرهنگی و مبارزاتی رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای به زبان تایلندی و به همت رایزنی فرهنگی ایران در تایلند راهاندازی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطات دیجیتال در حوزه دیپلماسی فرهنگی و با رویکرد روایتگری دیجیتال طراحی شده است و محتوای زندگینامه را در قالبی تصویری و مرحلهبهمرحله در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
هسته اصلی این صفحه را یک خط زمانی تشکیل میدهد که زندگینامه رهبر شهید را در شش مرحله شامل دوران کودکی و خانواده، تحصیلات و شکلگیری شخصیت علمی، دوران مبارزات و فعالیتهای انقلابی، دوران تبعید و پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیتهای پس از پیروزی انقلاب و در نهایت دوران مسئولیت و رهبری روایت میکند.
در این صفحه، مراحل مختلف زندگی، تحصیلات حوزوی، فعالیتهای علمی و آموزشی، مبارزات پیش از انقلاب، بازداشت و تبعید و همچنین مسئولیتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا انتخاب ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۹، به زبان تایلندی ارائه شده است.
از ویژگیهای این طرح، بومیسازی محتوا برای مخاطبان تایلندی، استفاده از تصاویر، ساختار خط زمانی و فهرست دسترسی سریع است که امکان دنبال کردن مسیر زندگی ایشان را در یک صفحه یکپارچه و بدون نیاز به مراجعه به صفحات متعدد فراهم میکند.
این طرح نمونهای از بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی برای توسعه روایتگری فرهنگی و معرفی محتوای تاریخی به مخاطبان بینالمللی است.