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معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از حریق کابین آسانسور در یک ساختمان مسکونی هفتطبقه در محدوده محمودآباد کرج خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سعید قدمی بیان کرد: با اعلام وقوع حادثه حریق کابین آسانسور در یک ساختمان هفتطبقه بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۳ و ۱۸ به همراه دو دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۱ نیروی آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند.
معاون عملیات و امور ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود:آتشنشانان پس از حضور در محل حادثه، حریق کابین آسانسور و انتشار دود در مشاعات ساختمان را مشاهده کردند که بلافاصله ضمن قطع جریان برق و ایمنسازی محل، عملیات اطفای حریق و تخلیه دود را در دستور کار قرار دادند.
او گفت:همچنین با توجه به دودگرفتگی مشاعات، ۸ نفر از ساکنان ساختمان با هدایت آتشنشانان از واحدهای مسکونی خارج و به محل امن منتقل شدند.