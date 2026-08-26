پخش زنده
امروز: -
شبکه اِنبیسی از خسارت میلیارددلاری حملات ایران به زیرساختهای اطلاعاتی و شناسایی آمریکا در خاورمیانه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه ان بی سی اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی ایران، آسیبهایی بیسابقه به پایگاههای شناسایی آمریکا در منطقه وارد کرده؛ خسارتهایی که به گفته منابع اِنبیسی، از هر آسیب قبلی به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا فراتر رفته است.
بازسازی این زیرساختها نیز میلیاردها دلار برای واشنگتن هزینه خواهد داشت. اِنبیسی همچنین گزارش داد این حملات، درباره توان پنتاگون و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا برای حفاظت از پایگاههایش تردید ایجاد کرده است.