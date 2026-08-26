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اندونزی، مالزی و سنگاپور در هفدهمین مجمع همکاری سه کشور، بر تعهد خود برای حفظ تنگههای مالاکا و سنگاپور به عنوان مسیرهایی آزاد، امن و باز برای کشتیرانی بینالمللی تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است، کشتیها بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و قوانین بینالمللی، حق عبور و مرور از این تنگهها را دارند و همه کشورهای استفادهکننده از این مسیرها، سازمانهای بینالمللی، صنعت کشتیرانی و دیگر ذینفعان باید برای تأمین امنیت دریانوردی و حفاظت از محیطزیست دریایی همکاری کنند.
وزیر حملونقل سنگاپور در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت: تحولات اخیر نشان داده است که نمیتوان باز بودن مسیرهای دریایی را امری تضمینشده دانست و امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی به رعایت قوانین بینالمللی و همکاری میان کشورها وابسته است.
وی با اشاره به تحولات تنگه هرمز افزود: کاهش شدید تردد کشتیها در این مسیر و ادامه حملات به شناورها، اهمیت همکاریهای بینالمللی برای تضمین امنیت آبراههای حیاتی جهان را نشان میدهد.
تنگههای مالاکا و سنگاپور از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان هستند و نزدیک به یکچهارم تجارت دریایی جهانی و حدود یکسوم انتقال نفت و گاز جهان از این مسیرها انجام میشود.
سه کشور همچنین اعلام کردند امسال دستورالعملهای منطقهای جدیدی را برای هماهنگی در زمان نیاز کشتیهای گرفتار در شرایط اضطراری به محل امن، نهایی خواهند کرد. سنگاپور نیز پیشنهاد ایجاد اقدامات و رویههای مشترک برای مقابله با آتشسوزی کشتیهای حامل کانتینر را مطرح کرده است.
چارچوب همکاری اندونزی، مالزی و سنگاپور از سال ۲۰۰۷ با هدف ارتقای ایمنی ناوبری و حفاظت از محیطزیست دریایی در تنگههای مالاکا و سنگاپور ایجاد شده است.