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نمایندگان مجلس در جلسه علنی، تعاریف و واژگانِ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، تعاریف و واژگانِ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را مشخص کردند.
نایب رئیس مجلس هم در نطق پیشاز دستور، با بیان اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران با قدرتِ بازدارندگیِ خود دشمن را به زانو درآورده اند؛ گفت: ملت ایران در جنگ اراده ها با آمریکا با اقتدار کامل،پیش می رود و این نتیجه وحدت ملی و اعتماد به نفس است که ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
گزارش از نازنین روزبهانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما