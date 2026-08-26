نمایندگان مجلس در جلسه علنی، تعاریف و واژگانِ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی، تعاریف و واژگانِ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه را مشخص کردند.

نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش­­­از دستور، با بیان اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران با قدرتِ بازدارندگیِ خود دشمن را به زانو درآورده اند؛ گفت: ملت ایران در جنگ اراده ها با آمریکا با اقتدار کامل،پیش می رود و این نتیجه وحدت ملی و اعتماد به نفس است که ریشه در انقلاب اسلامی دارد.

گزارش از نازنین روزبهانی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما