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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۴ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
شرکت متا (Meta) تا سقف ۱۷.۱ میلیارد دلار غرامت به قربانیان اعتیاد به رسانههای اجتماعی پرداخت خواهد کرد.
این غول رسانههای اجتماعی با ۴۷ ایالت، ناحیه کلمبیا و قلمروهای ایالات متحده مستقر شد و موافقت کرد که تغییرات عمدهای در محصولات خود به دلیل ادعای اینکه پلتفرم هایش کودکان را در معرض خطر قرار میدهد، ایجاد کند.
رئیسجمهور پس از مواجهه با محبوبیت پایین و عقبنشینی در حمایت، با نمایش قدرت، دارلین گراهام را به نامزدی جمهوریخواهان برای مجلس سنا در کارولینای جنوبی رساند.
در داخل و خارج از کشور، احترام به ترامپ به طور فزایندهای به سرپیچی تبدیل میشود
در حالی که رئیس جمهور همچنان مسلطترین چهره جهان است، سایر رهبران و نهادها با شدت بیشتری نسبت به آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او، در حال عقبنشینی هستند.
واشنگتنپست
نکات کلیدی از آخرین انتخابات مقدماتی در حالی که ترامپ روند شکستهای متوالی خود را معکوس میکند
پیروزی سناتور دارلین گراهام در کارولینای جنوبی و مایک مازی در اوکلاهما نشان داد که حمایت رئیس جمهور هنوز از نفوذ بالایی برخوردار است.
رویترز
شرکت متا به دلیل آسیبهای رسانههای اجتماعی به کودکان، به توافقی ۱۶.۶۸ میلیارد دلاری رسید
این توافق در جریان یک دادگاه فدرال در کالیفرنیا بر سر ادعاهای مطرح شده از سوی ۲۹ ایالت حاصل شد و از یکی از جنجالیترین آزمایشهای مربوط به ادعاهایی مبنی بر آسیب رساندن شرکتهای رسانههای اجتماعی به کاربران جوان، جلوگیری کرد.
سپاه پاسداران میگوید ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به توافق رسیدند
سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که ایران و عمان در مورد سهم خود از تنگه هرمز و درآمدهای آن به توافق رسیدهاند، اما اگر آمریکا شرایط آنها را نپذیرد، این آبراه حیاتی بازگشایی نخواهد شد.
سه نکته کلیدی از انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان در سنای کارولینای جنوبی
جمهوریخواهان کارولینای جنوبی، دارلین گراهام را برای شرکت در انتخابات عمومی ماه نوامبر برای کرسی برادر مرحومش در سنای ایالات متحده نامزد کردند، زیرا او نماینده رالف نورمن را در دور دوم مقدماتی شکست داد.
آسوشیتدپرس
کانادا با افزایش تعرفههای گمرکی به آمریکا حمله میکند/ تشدید جنگ تجاری
کانادا روز سهشنبه با افزایش شدید جنگ تجاری بین همسایگان سابقاً دوست، با اعمال تعرفههای تلافیجویانه بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی، از جمله فولاد، لبنیات، لوازم خانگی و تجهیزات کشاورزی، به ایالات متحده پاسخ داد.
دارلین گراهام نامزد حزب جمهوریخواه در ایالت کارولینای جنوبی برای جایگزینی برادر مرحومش در سنای آمریکا شد.
سناتور آمریکایی دارلین گراهام، نامزدی جمهوریخواهان را برای جایگزینی برادر فقیدش در برگه رأی انتخابات عمومی کارولینای جنوبی به دست آورد و پس از حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از این تازهکار سیاسی، پیروزی دیگری را برای او رقم زد.
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از استقرار طولانی مدت در دریا، برای توقفی کوتاه به تایلند میرود.
مقامات تایلندی روز چهارشنبه اعلام کردند که ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» پس از استقرار طاقتفرسای خود در خاورمیانه، در تایلند توقف خواهد کرد.
دهیل
طرح ترامپ برای افزایش سقف وام در شرایطی متزلزل، در حالی که بدهی، بازار اوراق قرضه را آشفته کرده است
طرح ترامپ برای افزایش سقف بدهی تا پایان دوره ریاست جمهوریاش، پیش از آنکه جمهوریخواهان احتمالاً کنترل کنگره را از دست بدهند، به دلیل افزایش نگرانیها در مورد بدهی ملی - که به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است - متزلزل است.
ترامپ در انتخابات مقدماتی در کارولینای جنوبی و اوکلاهما به پیروزیهای مهمی دست یافت: ۴ نکته کلیدی
پرزیدنت ترامپ روز سهشنبه دو پیروزی حساس در کارولینای جنوبی و اوکلاهما به دست آورد. سناتور دارلین گراهام (کارولینای جنوبی) و سناتور سابق ایالت مایک مازی (اوکلاهما) در رقابتهای مقدماتی دور دوم، نامزدی حزب جمهوریخواه را قطعی کردند.
ایران و عمان در حال برنامهریزی برای ایجاد یک کریدور موقت از طریق تنگه هرمز هستند
وزرای امور خارجه ایران و عمان روز سهشنبه اعلام کردند که در حال ایجاد چارچوب یک کریدور موقت برای عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز، آبراه تجاری کلیدی که تردد آن در بحبوحه جنگ آمریکا علیه ایران با مشکل مواجه شده است، هستند.
والاستریتژورنال
پلیس بد کانادایی در خط مقدم جنگ تجاری آمریکا
داگ فورد، رهبر انتاریو، از مارک کارنی، نخست وزیر، خواسته است تا موضع سختگیرانهای در قبال واشنگتن اتخاذ کند و به رئیس جمهور ترامپ توهین کرده است.
پیروزی دارلین گراهام در دور دوم انتخابات چه معنایی برای ماه نوامبر دارد؟
گراهام، پس از مبارزات انتخاباتی بسیار پر فراز و نشیب خود تاکنون، باید در دو ماه آینده خود را به رأیدهندگان ثابت کند.
وزارت امور خارجه آمریکا درخواستهای ویزای مهاجرتی را متوقف کرد
آخرین تلاش برای تشدید قوانین مهاجرتی پس از آن صورت میگیرد که دولت ترامپ اعلام کرد در حال بررسی تمام ویزاهای تجاری B-۱ و توریستی B-۲ است.
فاکسنیوز
تازه وارد دموکرات در دور دوم انتخابات در اوکلاهما پیروز شد و قول داد در صورت انتخاب شدن، ترامپ را استیضاح کند.
ان کیلا یاسمین توماس، پرستاری بدون تجربه سیاسی، چهار رقیب خود را شکست داد تا در ماه نوامبر با کوین هرن، نماینده مجلس، روبهرو شود.
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
رئیسجمهور بر تبدیل اهداف بخش نفت به برنامههای اجرایی تأکید کرد
وزیر برق با شرکت روساتم در مورد آخرین تحولات مربوط به اجرای راکتور هستهای دبعا گفتوگو کرد
روزنامه الشروق
رئیس جمهور برنامههای افزایش تولید نفت و گاز و تقویت امنیت انرژی را پیگیری کرد
شرکت انی قصد دارد ۳۰ حلقه چاه اکتشافی و ۲۰۰ حلقه چاه توسعهای در مصر حفر کند
پاکستان از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ خبر داد
پکن: همکاری ما با تهران در چارچوب قوانین بینالمللی است
دولت ترامپ قصد دارد ویزای ۲۰۰ هزار پناهجو را لغو کند
گزارش: رئیس سابق اطلاعات آمریکا به ترامپ در مورد ترور رهبر ایران هشدار داده بود
یکی از اعضای کنست، بنای یادبود شهدای فلسطینی در کرانه باختری را تخریب کرد
روزنامه الیوم السابع
آمریکا دامنه تحریمها علیه ایران را در قالب عملیات «منفور اقتصادی» گسترش میدهد
تهران قول تلافی میدهد و تأکید میکند: ما برنامههایی برای مقابله با تحریمها داریم
ادامه بمباران، حملات هوایی و بمباران در جنوب لبنان
وزیر آبیاری: خشکسالی یکی از جدیترین چالشهای جهانی است و مصر با کمبود شدید آب مواجه است
روزنامه الجمهوریه
مصر حمله به خودروی گشتی سازمان ملل در سودان جنوبی را محکوم کرد
به منظور جلوگیری از تشدید درگیری؛ وزیر امور خارجه با فرستاده ایالات متحده در مورد تحولات منطقهای گفتوگو کرد
ایران تحریمها را نادیده میگیرد و تهدید میکند که به منافع آمریکا حمله خواهد کرد
مصر تلاشها برای تحمیل واقعیت جدید بر سرزمینهای فلسطینی را رد میکند
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
اکسپرس نیوز
مراسم سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام در سراسر کشور در حال برگزاری است
آتش سوزی در بخش نوزادان بیمارستان «پمز» اسلام آباد: ۱۵ نوزاد جان باختند
ادعای رسانههای روسی: ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز به توافق رسیدهاند
جیو نیوز
وزیر خارجه ایران و فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر تلفنی درباره تحولات منطقهای گفتوگو کردند
معاون وزیر خارجه ایران: هرگونه توافق کریدوری با عمان به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست
رسانه ایرانی: هیچ پیام تهدید آمیزی از سوی طرف پاکستانی به تهران منتقل نشده است
ادعای ترامپ: مین روبی تنگه هرمز کامل انجام شده است
روزنامه دنیا
ادامه عملیات ارتش پاکستان در منطقه «خاران» ایالت بلوچستان / شایعات حضور آزادانه تروریستها در شهر تکذیب شد
هیئت تجاری و سرمایه گذاری عربستان با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد
احزاب تحریک انصاف و جمعیت علمای اسلام کمیته اقدام مشترک علیه دولت تشکیل میدهند
طارق فاروق به عنوان رئیس پارلمان کشمیر پاکستان انتخاب شد/ «شاه غلام قادر» کاندید نخست وزیری شد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه هشت صبح
کودکان کار در خیابانهای هرات، چگونه با خوردن بنزین معتاد میشوند؟
جبهه متحد افغانستان، مدعی حمله به طالبان در قندهار شد
روزنامه انیس
یک لحظه احتیاط؛ یک عمر زندگی
وزیر توسعه دهات: این ملت هیچگاه زیر بار سلطه دیگران نخواهد رفت
کمبود آب در کابل جدیتر از پیشبینیها
روزنامه اطلاعات روز
خانههای نامهربان
نقد کاتب؛ پیچیدگیها و سادهسازیها
خبرگزاری باختر
تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و کویت
اعلام تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
گفتگوی ایران و عمان در مورد کریدور موقت هرمز در حالی که بنبست با آمریکا ادامه دارد
تأکید اندونزی، مالزی و سنگاپور بر تعهد خود برای ایمن و باز نگه داشتن تنگههای مالاکا و سنگاپور
مالزی با گسترش مه، کیفیت هوای ناسالم را در حدود ۳۰ منطقه ثبت کرد
چین میگوید همکاریاش با ایران نباید مختل شود
بانکوک پست
مایع ویپ حاوی مواد مخدر، نگرانیهای سلامتی را افزایش داد
پرچم فلسطین در فروشگاه پوکت، اسرائیلیها را خشمگین کرد
نیو استریت تایمز
فرمانده ارتش اسرائیل علیرغم آتشبس، متعهد به غیرنظامی کردن غزه شد
وزیر دفاع فیلیپین میگوید این کشور به دنبال گسترش قابلیتهای پهپادی نظامی است
تمپو اندونزی
آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی از مردم این کشور خواست با گسترش آتشسوزیهای جنگلی، ماسک بزنند
مالایی میل
پس از گذشت شش ماه، غم و اندوه والدین مدرسه ایران هنوز تازه است
سازمان ملل: تهدید اسرائیل به اخراج ساکنان غزه به دلیل بادبادکها «ظالمانه» است
نیشن تایلند
فشار اقتصادی آمریکا میتواند تایلند را مجبور به انتخاب یکی از طرفین کند