به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه محور میامی ـ جاجرم از طرح‌های بنیادی و شاخص استان است، گفت: اجرای این طرح حاصل همدلی و همراهی مدیران، نمایندگان مجلس، شورا‌های اسلامی و ائمه جمعه شهرستان‌های گرمه و جاجرم است و روند اجرای آن به‌صورت مستمر رصد خواهد شد.

بهمن نوری با اشاره به تجربه و سابقه کاری پیمانکار طرح افزود: پیمانکار این طرح از تجربه و شناسنامه کاری خوبی برخوردار است و ما در کنار پیمانکار خواهیم بود و روند اجرای پروژه را به‌صورت مستمر رصد خواهیم کرد؛ چرا که این طرح دعای خیر مردم را به همراه دارد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات در استان گفت: باید سطح خدمات را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهیم و با وجود تمام ناملایماتی که در حق کشور روا داشته می‌شود، همراهی و پشتیبانی مردم همواره قابل تقدیر است و در سایه رهبری مقام معظم رهبری، دشمنان به اهداف خود دست نخواهند یافت.

دکتر شهریاری، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اعتبارات خوبی برای محور میامی ـ جاجرم در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه راه، محور توسعه است، این مسیر یکی از زیرساخت‌های اصلی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: تکمیل محور میامی ـ جاجرم می‌تواند موجب رونق شهرستان‌های جاجرم و گرمه و در نهایت زمینه‌ساز توسعه استان شود. آغاز چنین پروژه‌هایی در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.

دکتر پاکمهر، دیگر نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به روند اجرای این محور اظهار داشت: ۲۰ کیلومتر از مسیر میامی تا پل راه آهن در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسید و در ادامه بخش‌هایی از مسیر نیز اجرا شده است؛ با این حال برای تکمیل این محور توسعه‌ای باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: با تدبیر هوشمندانه استاندار، گره انتهای مسیر باز شده و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده نیز سال آینده به مناقصه گذاشته خواهد شد؛ بنابراین بخش اعظم این محور اجرا شده و مسیر تأمین اعتبار آن نیز مشخص است.

پاکمهر با اشاره به اعتبارات طرح گفت: این محور ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز به‌زودی جذب خواهد شد.

نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی با تأکید بر اهمیت این محور، تکمیل آن را گامی مؤثر در تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل، رونق اقتصادی شهرستان‌های گرمه و جاجرم و شتاب‌بخشی به توسعه خراسان شمالی عنوان کردند.