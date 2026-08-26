سازمان هواشناسی کشور از وقوع وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، بعدازظهر امروز در ارتفاعات البرز مرکزی، جنوب سیستان‌وبلوچستان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در پنج روز آینده، در برخی مناطق شرق، جنوب‌شرق، مرکز، شمال‌غرب و غرب کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

بر اساس این گزارش، دریای خزر، جنوب خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز در سه روز آینده مواج خواهد بود.