معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان ایلام، گفت: هدف از این سفر، ابلاغ سلام رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به مردم استان و خداقوت به مسئولان و دولتمردان ایلام برای خدمات و تلاش‌های آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی افزود: در این استان شاهد توسعه زیرساخت‌ها هستیم و از تلاش‌های استاندار و همکاران ایشان در مسیر

توسعه استان قدردانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی رئیس‌جمهور، معیشت و رفاه مردم است، گفت: دولت درصدد اصلاح روند رفاه در زندگی مردم است و قطعا با اجرای طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌های مناسب و بازگشت ثبات، سطح زندگی مردم به شرایط مطلوب می‌رسد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با توسعه طرح‌های انرژی خورشیدی و زیرساخت‌های مرتبط، ایران می‌تواند در آینده علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، نقش مهمی در تولید و حتی صادرات انرژی برق به کشور‌های همسایه ایفا کند.

سید احمد موسوی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ریلی استان تأکید کرد و گفت: توسعه شبکه ریلی شرق به غرب و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل، از موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود و در برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: توسعه فضاها، تجهیزات و امکانات آموزشی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، باید با جدیت دنبال شود و این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توانمندسازی نسل آینده و ارتقای ظرفیت‌های کشور داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار کشور اظهار داشت: مردم با صبوری در زمان جنگ به دولت کمک کردند و باید با صرفه‌جویی و همراهی، از این شرایط عبور کنیم. تبیین وضعیت موجود برای اتخاذ راهبرد درست ضروری است و اصلاح راهبردها، نیازمند اقناع، انسجام و وحدت است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز وظیفه ما اصلاح روندها، تقویت تولید، حمایت از بخش کشاورزی و کاهش فشار بر زندگی مردم است؛ ما در برابر نیرو‌های نظامی، مرزبانان و خانواده‌هایی که در سخت‌ترین شرایط از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، مسئولیت داریم. امروز در اوج عزت و سربلندی قرار داریم و باید با اتخاذ راهبرد‌های مناسب، شرایط کشور را بهبود بخشیم.

وی تأکید کرد: باید افتخاری را که رزمندگان در دفاع از وطن آفریدند حفظ کنیم. آیندگان به این مقطع تاریخی افتخار خواهند کرد و این دوره می‌تواند یکی از افتخارآفرین‌ترین مقاطع تاریخی کشور باشد. باید با دیپلماسی مناسب، شرایط بهتری را رقم بزنیم و قدردان مردمی باشیم که صبورانه در کنار دولت ایستاده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و شرایط استان ایلام اظهار داشت: حضور در استان ایلام و در میان جامعه ایثارگری استان، دوران جنگ را در ذهن من تداعی کرد. ایلام از استان‌های کم‌برخوردار است و من تمام‌قد از این استان در دولت حمایت خواهم کرد و از طرح‌های استان در دولت و بنیاد شهید، به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان و توسعه ریلی، حمایت می‌کنم تا ایلام به شکوفایی خوبی برسد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به جامعه ایثارگری استان گفت: ایثارگران بدانند که دولت و شخص رئیس‌جمهور اهتمام ویژه‌ای به حل مسائل آنان دارند. در بنیاد شهید نیز سند راهبردی و برنامه تحول ۵ ساله تدوین شده و راهبرد‌های مناسبی برای بهبود وضعیت ایثارگران در نظر گرفته‌ایم.

سید احمد موسوی با تأکید بر جایگاه شهدا و ایثارگران افزود: شهدا جان خود را برای انقلاب و کشور نثار کردند و وظیفه ماست با خدمت به جامعه ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از این سرمایه‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری کنیم. شهدا سرمایه‌های بی‌بدیل ملت ایران و تاریخ‌ساز و هویت‌ساز هستند و باید برای پاسداشت یاد و نام آنان و رسیدگی به مسائل خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بیش از پیش تلاش کنیم.

در انتها آیین رونمایی از ۲۷۹ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۸۹۰۶ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی دائم ۱۰۳ نفر در سطح استان نیز توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد.

در این مراسم، فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد؛ عبدالرضا عباسپور، عضو هیئت‌مدیره بیمه دی و معاون فنی بیمه اشخاص؛ سیدمنصور بنی‌هاشمی، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست؛ سیده معصومه غفوری، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی؛ اسماعیل سجادی‌منش، مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر؛ محمد رحیمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام؛ احمد کرمی، استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.