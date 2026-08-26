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شهردار آسارا از اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده این شهر خبر داد و گفت: بیش از هزار تن آسفالت برای اجرای پروژههای بهسازی معابر اختصاص یافته و عملیات آسفالتریزی با توجه به شرایط مناسب آبوهوایی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، آسرایی، شهردار آسارا در گفتوگوی زنده تلفنی با برنامه «البرز من سلام» با اشاره به اهمیت بهسازی محورهای ارتباطی و خدماترسانی به مسافران گفت: در کنار آسفالت معابر، عملیات خطکشی و دیگر اقدامات عمرانی نیز در محدوده شهر در حال اجراست.
وی همچنین به وضعیت مساجد و سرویسهای بهداشتی بینراهی در محور کرج به چالوس اشاره کرد و گفت: برخی از این اماکن به دلیل فرسودگی نیازمند بازسازی بودند که شهرداری با وجود اینکه متولی مستقیم مساجد نیست، برای بهبود شرایط خدماترسانی به مسافران وارد عمل شده است.
شهردار آسارا در این برنامه رادیویی افزود: مسجد و سرویس بهداشتی بینراهی که وضعیت مناسبی نداشت، با همکاری و حمایت استانداری و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان بازسازی شد و اکنون در حال ارائه خدمات به مسافران و گردشگران است
آسرایی به مخاطبان برنامه زنده رادیویی البرز من سلام ادامه داد: مسجد امام رضا (ع) در منطقه وهان نیز از دیگر اماکنی است که نیازمند بازسازی است و برنامهریزی شده در نیمه دوم سال، هم سرویس بهداشتی آن تخریب و بازسازی شود و هم فضای داخلی مسجد مورد مرمت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه افزایش حضور گردشگران در نیمه نخست سال، ضرورت توجه بیشتر به زیرساختهای خدماتی محور کرج به چالوس را بیشتر میکند، گفت: تلاش میکنیم با اجرای این طرحها، حداقل امکانات مورد نیاز از جمله سرویسهای بهداشتی مناسب برای مسافران و گردشگران فراهم شود.
شهردار آسارا همچنین درباره مدیریت پسماند در محور کرج به چالوس اظهار کرد: جمعآوری زباله در محدوده تحت اختیار شهرداری به صورت روزانه انجام میشود، اما در روزهای پایانی هفته و با افزایش حجم سفر، میزان تولید پسماند بیشتر شده و مدیریت آن دشوارتر میشود.
آسرایی با اشاره به ضرورت افزایش تعداد سطلهای مکانیزه زباله در حاشیه جاده به مجری البرز من سلام گفت: بخشداری مسئول جمعآوری پسماند در خارج از محدوده شهری است و شهرداری نیز در حد توان برای کمک به مدیریت پسماند در این مناطق همکاری میکند.
وی از همکاریهای گذشته شرکت آب منطقهای البرز در زمینه تأمین سطلهای مکانیزه و همچنین حمایت فرمانداری و سازمان شهرداریها برای نوسازی ماشینآلات جمعآوری پسماند خبر داد و خواستار تداوم این حمایتها برای کاهش مشکلات مدیریت پسماند در محور گردشگری کرج به چالوس شد.