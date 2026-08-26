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مدیرکل بیمه سلامت استان البرز گفت: حدود ۱۷۰ هزار بیمار خاص و صعبالعلاج در استان تحت پوشش بیمه سلامت و تأمین اجتماعی قرار دارند و خدمات درمانی مورد نیاز این بیماران با حمایتهای بیمهای ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، اصغرزاده، مدیرکل بیمه سلامت البرز در گفتوگوی زنده با برنامه امروز «البرز» با اشاره به اینکه بیمه سلامت بیش از ۴۵ میلیون نفر را در کشور تحت پوشش دارد، اظهار کرد: پنج دهک نخست جامعه به صورت رایگان از پوشش بیمه سلامت برخوردارند و دهکهای ششم تا نهم نیز با پرداخت بخشی از حق بیمه میتوانند تحت پوشش قرار گیرند.
وی به مخاطبان برنامه زنده امروز البرز افزود: افرادی که از وضعیت بیمهای خود اطلاع ندارند میتوانند با کد دستوری *۱۶۶۶# و وارد کردن کد ملی، وضعیت پوشش بیمهای خود را استعلام کنند و افراد فاقد بیمه نیز میتوانند از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان برای بیمه شدن اقدام کنند.
مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به خدمات ارائهشده به بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: ۱۳۳ بیماری در صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج تحت پوشش قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان بهاماس، هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، انواع پیوندها، بیماریهای متابولیک و مادرزادی و برخی بیماریهای مزمن اشاره کرد.
اصغرزاده به مجری سیمای البرز ادامه داد: بیماران مبتلا به بیماریهایی مانند SMA و MPS که هزینههای درمان آنها ممکن است سالانه به یک تا سه میلیارد تومان برسد، تحت حمایت بیمه سلامت قرار دارند و هزینههای درمانی آنها مطابق ضوابط پوشش داده میشود. همچنین برای بیماران نشان دار، مراتب استفاده از برخی خدمات پاراکلینیکی بر اساس نظر پزشک افزایش مییابد.
وی همچنین از حمایت بیمه سلامت از زوجهای نابارور خبر داد و گفت: بیمهشدگان بیمه سلامت میتوانند از خدمات صندوق ناباروری استفاده کنند و در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد و در مراکز خصوصی تا ۶۰ درصد هزینههای مشمول را بیمه پرداخت میکند.
مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با اشاره به پوشش بیش از هزار بیمار دیالیزی در استان به مجری البرز افزود: هزینه دیالیز این بیماران تحت پوشش بیمه قرار دارد. همچنین کودکان زیر هفت سال در صورت مراجعه به مراکز دولتی، مطابق ضوابط، از خدمات بستری با هزینه بسیار پایین یا نزدیک به صفر برخوردار میشوند.
اصغرزاده درباره تفاوت بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی در بخش درمان نیز گفت: از نظر خدمات درمانی پایه، تفاوتی میان این دو بیمه وجود ندارد و مراکز درمانی طرف قرارداد، بر اساس مصوبات و تعرفههای تعیینشده، خدمات بیمهای را ارائه میکنند؛ تفاوت اصلی در بخشهای بیمهای غیر از درمان و نوع پوششهای اجتماعی است.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای درمان اظهار کرد: مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بخشی از خدمات را تحت تأثیر قرار داده است با وجود این امیدواریم با تأمین بهموقع منابع، پرداخت مطالبات مراکز و بیماران با سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل بیمه سلامت البرز در پایان بر ضرورت تغییر رویکرد نظام سلامت از درمانمحوری به سلامتمحوری تأکید کرد و گفت: نباید منتظر بمانیم مردم بیمار شوند و بعد به دنبال درمان آنها باشیم؛ بلکه باید با پیشگیری، اصلاح سبک زندگی و کاهش درخواستها و تجویزهای غیرضروری که لازم نیستند، هزینههای نظام سلامت و مردم را کاهش دهیم.
وی به مجری سیمای البرز افزود: مصرف بیرویه دارو، بهویژه آنتیبیوتیکهای در سطح گسترده، علاوه بر تحمیل هزینه به نظام سلامت میتواند موجب مقاومت دارویی شود و باید با فرهنگسازی و توجه بیشتر به پیشگیری، سلامت مردم را در اولویت قرار داد.