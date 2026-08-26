رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: بیش از ۴۱۰۰ طرح در بخش‌های مختلف عمرانی، زیرساختی، خدماتی، رفاهی، حمل‌ونقل، آب و برق، فرهنگ، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان و حوزه اقتصادی در هفته دولت در استان البرز به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، شیرزاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در گفت‌وگوی زنده با برنامه «راهیافت» با تبریک آغاز هفته دولت و هفته وحدت، درباره نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: این سازمان نمایندگی مجموعه‌ای از سازمان‌های ملی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان آموزش مدیریت دولتی، مرکز آمار و سازمان نقشه‌برداری را در استان بر عهده دارد و بیشتر خدمات آن در ارتباط با دستگاه‌های دولتی است.

وی با اشاره به طرح های هفته دولت افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های هفتگانه استان اجرا شده و شامل پروژه‌های مختلفی از جمله سالن‌های ورزشی، استخرها، زمین‌های چمن مصنوعی، طرح‌های راهسازی و حمل‌ونقل، پل راه‌آهن، هتل گردشگری، استخر بانوان، نیروگاه‌ها و پنل‌های خورشیدی، مراکز اقامتی، بوم‌گردی و طرح‌های فرهنگی و گردشگری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز به مخاطبان رهیافت ادامه داد: توسعه انرژی‌های خورشیدی می‌تواند به کاهش بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در استان کمک کند و طرح‌های گردشگری و اقامتی نیز زمینه افزایش رفاه و رونق اقتصادی را فراهم خواهند کرد.

شیرزاد البرز را استانی جذاب برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: نزدیکی به تهران، دسترسی به شاهراه‌های ارتباطی شمال، جنوب، شرق و غرب، دسترسی به شبکه ریلی و نزدیکی به فرودگاه‌های پیام، مهرآباد و امام خمینی (ره)، از جمله مزیت‌هایی است که ظرفیت استان را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افزایش داده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های آمایشی افزود: همین جذابیت‌ها می‌تواند موجب افزایش تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در البرز شود و به همین دلیل باید با اجرای دقیق سیاست‌های آمایش سرزمین، از تغییر کاربری‌ها و آسیب به منابع طبیعی جلوگیری کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به نتایج سرشماری کشاورزی گفت: بر مبنای نتایج سرشماری، فعالیت‌های کشاورزی، باغی و زراعی و دیگر فعالیت‌های بخش کشاورزی استان نسبت به سرشماری حدود یک دهه قبل حدود هشت درصد کاهش داشته است که باید آن را هشداری برای حفاظت از اراضی کشاورزی و محیط زیست استان دانست.

شیرزاد در برنامه رادیویی رهیافت تأکید کرد: البرز در حوزه آب، خاک، فرونشست زمین، انرژی و آلودگی هوا و آب با چالش‌هایی روبه‌رو است و اگر امروز برای حفظ منابع و حقوق نسل آینده اقدام نکنیم، در سال‌های آینده با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهیم شد.

وی درباره وضعیت زیرساخت‌های استان نیز به مجری رادیو البرز گفت: البرز یکی از جوان‌ترین استان‌های کشور است، در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها با کمبود زیرساخت مواجه بوده و بخشی از توان مدیران استان صرف تأمین اعتبار، دریافت مجوز و پیگیری برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های ضروری شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز به مخاطبان برنامه رهیافت افزود: با وجود این، در چهار تا پنج سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ، آموزش، آب، برق و گاز انجام شده و آثار این اقدامات طی دو تا سه سال آینده بیشتر برای مردم قابل مشاهده خواهد بود.

شیرزاد با اشاره به توسعه تخت‌های بیمارستانی در استان اظهار کرد: در چهار سال گذشته تقریباً به تعداد تخت‌های بیمارستانی که تا چهار سال پیش در استان وجود داشت، تخت جدید ایجاد شده که بخشی از آنها به بهره‌برداری رسیده و بخشی نیز آماده بهره‌برداری است.

وی در پایان حضور در برنامه زنده رهیافت تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است؛ باید با برنامه‌ریزی مناسب، هم‌زمان با توسعه استان، از منابع طبیعی و ظرفیت‌های موجود برای نسل‌های آینده نیز صیانت شود.