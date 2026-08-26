دبیر بنیاد مهدویت استان البرز، گفت: آغاز امامت حضرت مهدی (عج) پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال ۲۶۰ هجری قمری بوده و با آغاز امامت ایشان، دوران غیبت صغری شروع شد که تا سال ۳۲۹ هجری قمری ادامه داشت و پس از آن دوران غیبت کبری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم علیمحمدی، دبیر بنیاد مهدویت استان البرز در گفت‌و‌گو با برنامه زنده امروز «البرز» گفت: در منابع روایی احادیث متعددی درباره دوازده جانشین پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و بر همین اساس ، حضرت مهدی (عج) دوازدهمین امام و آخرین جانشین پیامبر (ص) است.

علیمحمدی با بیان اینکه «مهدی» به معنای هدایت‌شده و هدایت‌کننده است، اظهار کرد: حضرت مهدی (عج) برای هدایت انسان‌ها و نجات عالم برگزیده شده و ظهور ایشان با برقراری عدالت، برابری، برادری، صلح و امنیت همراه است و جامعه بشری را از ظلم و ستم به سوی عدالت هدایت می‌کند.

دبیر بنیاد مهدویت استان البرز با اشاره به مفهوم بیعت با امام زمان (عج) گفت: بیعت به معنای عهد و پیمانی برای اطاعت است و با اعتقاد به این که انسان در دوران غیبت باید منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) باشد و در دوران ظهور از ایشان اطاعت کند؛ بنابراین انتظار تنها یک حالت قلبی نیست، بلکه با تعهد و مسئولیت همراه است.

وی با اشاره به روایات مربوط به ظهور حضرت مهدی (عج) افزود: در روایات آمده است که مهدی (عج) از خاندان پیامبر اکرم (ص) و از نسل حضرت فاطمه زهرا (س) است و پس از آنکه زمین از ظلم و ستم پر شده باشد، آن را از عدل و داد سرشار خواهد کرد.

علیمحمدی با اشاره به شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت مهدی (عج) ادامه داد: همان‌گونه که مردم پس از فقدان یک رهبر، در کنار عزاداری با جانشین او تجدید بیعت می‌کنند، پیروان اهل‌بیت (ع) نیز پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) با امام و خلف صالح ایشان بیعت کردند. در همین زمینه از امام رضا (ع) نیز روایاتی درباره «خلف صالح» و «صاحب‌الزمان» نقل شده است.

وی با بیان اینکه در دوران غیبت، ولی‌فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) شناخته می‌شود، به مجری سیمای البرز تصریح کرد: بر اساس این نگاه، بیعت و پایبندی به رهبری در مسیر اعتقادی شیعه، با عهد و پیمان با امام زمان (عج) پیوند دارد و مردم با تجدید بیعت با ولی‌فقیه، بر پایبندی خود به مسیر اهل‌بیت (ع) تایید می‌کنند.

دبیر بنیاد مهدویت استان البرز در پایان با اشاره به آیه «إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ» و «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ» گفت: فرهنگ انتظار باید به ایجاد جامعه‌ای عدالت‌محور، مؤمن و مسئولیت‌پذیر منجر شود و همان‌گونه که در بیانیه گام دوم انقلاب بر شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی تأکید شده است، این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آرمان ظهور حضرت مهدی (عج) باشد.