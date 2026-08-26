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یک پزشک فعال البرز گفت: با وجود اقدامات انجامشده برای حمایت از بیماران، هزینههای درمان همچنان برای بسیاری از مردم بالاست و برخی بیماران حتی برای دریافت خدمات در بخش دولتی نیز توان پرداخت هزینهها را ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، عباس محمدی، پزشک فعال البرزی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه مردم گفت: افزایش هزینههای درمان فقط بیماران را تحت فشار قرار نداده و ارائهدهندگان خدمات درمانی نیز با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای تجهیزات پزشکی مواجه هستند.
محمدی به مجری سیمای البرز عنوان کرد: در برخی موارد هزینه تأمین تجهیزات پزشکی پس از ورود دستگاه و با توجه به تغییرات هزینهای، از جمله مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این افزایش هزینهها تأمین و جایگزینی تجهیزات را برای مراکز درمانی دشوار کرده است.
وی با اشاره به اینکه ارائهدهندگان خدمات برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات جدید، نیازمند تأمین منابع مالی برای تعمیر، جایگزینی یا خرید تجهیزات هستند مطرح کرد: امروزه با توجه به تورم و افزایش قیمتها، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل شده است.
این پزشک فعال در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: به طور کلی افزایش هزینههای درمان یک مشکل دوطرفه است؛ از یک سو بیماران توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند و از سوی دیگر مراکز و ارائهدهندگان خدمات نیز برای تأمین تجهیزات و ادامه ارائه خدمات با فشار اقتصادی روبهرو میشوند.