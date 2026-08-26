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مدیرکل پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری استان البرز، با حضور در برنامه «امروز البرز» بر ضرورت ساماندهی معاملات و مالکیت اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: قانون ثبت رسمی معاملات با هدف ایجاد نظم و شفافیت در معاملات ملکی و کاهش مشکلات و جرائم مرتبط با املاک اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، نجف نیا به مخاطبان برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز گفت: هدف این قانون، حفظ حقوق مردم، کاهش جعل و کلاهبرداری، جلوگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی و در نهایت کاهش ورودی پروندههای مرتبط به دستگاه قضایی است.
نجفنیا با اشاره به اسناد عادی و قولنامههای قدیمی گفت: بخشی از این قانون برای ساماندهی اسناد و دستنوشتههای قدیمی و سوق دادن معاملات عادی به سمت ثبت رسمی است تا مالکیت افراد قابل شناسایی، رسمی و قابل استعلام باشد.
مدیرکل پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی دادگستری استان البرز ادامه داد: وضعیت ادعایی و سابقه املاک فاقد سند رسمی باید شناسایی و ساماندهی شود تا کشور به سمت ثبت رسمی کامل معاملات حرکت کند. این قانون فرصت مناسبی برای شفافسازی و تبدیل ادعاهای پراکنده و اسناد عادی به مالکیت رسمی و قابل استناد است.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ثبتی هر ملک اظهار کرد: ابتدا باید وضعیت ثبتی ملک و تفاوتهای موجود مشخص شود و در سامانه مربوط، وضعیت سند مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس شرایط ملک، اقدام قانونی لازم انجام شود.
نجفنیا از مردم خواست صرفاً بر اساس مطالب منتشرشده در فضای مجازی اقدام نکنند و گفت: مشمول بودن هر ملک و تاریخ شمول آن باید به صورت دقیق بررسی شود. همچنین افرادی که برای تنظیم سند رسمی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا سایر اقدامات قانونی مرتبط با سند مالکیت نیاز به اقدام دارند، باید مراحل مربوط را از طریق سامانه دنبال و مدارک لازم را بارگذاری کنند.
وی در پایان به مجری برنامه امروز البرز تأکید کرد: مردم نباید نسبت به این قانون بیتفاوت باشند و لازم است وضعیت املاک خود را از مسیرهای قانونی و سامانههای رسمی پیگیری کنند؛ چرا که اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و سوءاستفادههای ملکی و کاهش مشکلات حقوقی شهروندان داشته باشد.