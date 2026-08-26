رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز گفت: توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان، یکی از الزامات افزایش ظرفیت تربیت معلم و پاسخگویی به نیاز‌های آموزش و پرورش استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، مسلم قادری در گفت‌وگوی زنده با برنامه رهیافت رادیو البرز، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، دانشگاه فرهنگیان را مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: تربیت معلم در این دانشگاه طی یک فرآیند تخصصی و چندساله انجام می‌شود و دانشجو معلمان علاوه بر آموزش‌های علمی، مهارت‌های حرفه‌ای، اخلاقی و اجتماعی لازم برای ورود به عرصه تعلیم و تربیت را فرا می‌گیرند. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از دو مسیر وارد حرفه معلمی می‌شوند که مسیر نخست از طریق کنکور سراسری است و دانش‌آموزان پس از انتخاب رشته و قبولی، یک دوره چهار ساله را در دانشگاه طی می‌کنند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز به مخاطبان برنامه رهیافت افزود: در این دوره، دانشجو معلمان در زمینه اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری، توانمندی علمی و روش‌های تخصصی تدریس آموزش می‌بینند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز با اشاره به شبانه‌روزی بودن دوره تحصیل دانشجویان بر اساس اساسنامه دانشگاه اظهار کرد: دانشجویان باید در طول این چهار سال علاوه بر آموزش‌های دانشگاهی، تجربه زندگی جمعی، همکاری و تعامل اجتماعی را نیز کسب کنند تا با آمادگی بیشتری به عنوان معلم رسمی آزمایشی وارد آموزش و پرورش شوند.

قادری درباره وضعیت زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان البرز نیز به مجری رادیو البرز گفت: این دانشگاه در سال ۱۴۰۱ با دو ساختمان در باغستان کرج و شهرستان فردیس و حدود یک هزار و ۵۷۰ دانشجو فعالیت می‌کرد، اما اکنون تعداد دانشجویان به حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر رسیده و تعداد ساختمان‌ها نیز با اضافه شدن چهار ملک متعلق به آموزش و پرورش، برای مهرماه به شش ساختمان افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه فرهنگیان البرز است، افزود: یکی از ساختمان‌های دانشگاه در منطقه ملارد و خارج از محدوده استان قرار دارد که استفاده از آن نیز ناشی از کمبود فضا در البرز است.

قادری در این گفت‌و‌گو زنده رادیویی ادامه داد: البرز از نظر سرانه فضای آموزشی در زمره استان‌های دارای کمبود قرار دارد و رشد جمعیت و مهاجرپذیری استان، نیاز به توسعه فضا‌های آموزشی را افزایش داده است. با وجود این شرایط، طی سال‌های اخیر صد‌ها مدرسه با مشارکت خیران و دولت در استان ساخته شده که انتظار است، دانشگاه فرهنگیان نیز از این روند توسعه بی‌بهره نماند.

وی پراکندگی ساختمان‌های دانشگاه را یکی دیگر از چالش‌های مهم عنوان کرد و گفت: با فعالیت دانشگاه در شش محل، نیرو‌ها و امکانات نیز پراکنده می‌شوند و این موضوع هزینه‌های مختلف و مشکلات زیرساختی و مدیریتی به همراه دارد. این مسئله البته مختص البرز نیست و بسیاری از دانشگاه‌های فرهنگیان در سراسر کشور با کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان البرز درباره افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو معلم نیز اظهار کرد: تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در اختیار دانشگاه فرهنگیان استان نیست و این موضوع بر اساس نیاز آموزش و پرورش و سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش و سهمیه‌های تعیین‌شده انجام می‌شود.

قادری به مجری رادیو افزود: برای افزایش ظرفیت تربیت معلم، علاوه بر نیاز آموزش و پرورش، وجود اعضای هیات علمی و زیرساخت‌های لازم نیز ضروری است و اگر فضای مناسب در اختیار دانشگاه قرار گیرد، می‌توان برای سال‌های آینده در زمینه تربیت معلمان مورد نیاز برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.

وی با اشاره به کمبود فضای خوابگاهی دانشگاه گفت: در شرایط فعلی با تراکم بالای دانشجویان در خوابگاه‌ها مواجه هستیم و در برخی موارد تعداد دانشجویان یک اتاق بیش از ظرفیت استاندارد است؛ بنابراین توسعه فضای فیزیکی، پیش‌شرط مهم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو معلم است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان البرز همچنین درباره تفاوت مسیر دانشگاه فرهنگیان با جذب معلم از طریق ماده ۲۸ آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگیان تنها مسیر ورود به حرفه معلمی نیست و آموزش و پرورش می‌تواند بر اساس قانون از طریق آزمون‌های استخدامی نیز نیروی مورد نیاز خود را جذب کند، اما فرآیند تربیت دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان متفاوت و طولانی‌تر است.

قادری با حضور در رادیو البرز ادامه داد: دانشجو معلم از حدود ۱۸ سالگی وارد دانشگاه می‌شود و طی چهار سال آموزش‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی را پشت سر می‌گذارد، در حالی که نیرو‌های جذب‌شده از مسیر ماده ۲۸، پس از قبولی در آزمون استخدامی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت‌تری را طی می‌کنند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان البرز درباره وضعیت دریافتی دانشجو معلمان نیز گفت: میزان کسورات دانشجو معلمان بر اساس قانون تعیین می‌شود و در اختیار دانشگاه فرهنگیان استان یا حتی مدیریت دانشگاه در سطح کشور نیست. دانشجویان ترددی و خوابگاهی نیز بر اساس مقررات، کسورات متفاوتی از دریافتی خود دارند.

قادری یکی از مزیت‌های مهم دانشگاه فرهنگیان را برخورداری دانشجو معلمان از ثبات شغلی، بیمه و مسیر مشخص ورود به حرفه معلمی دانست و گفت: جوانی که در حدود ۱۸ سالگی وارد این دانشگاه می‌شود، از همان ابتدا مسیر شغلی مشخصی دارد و پس از طی فرآیند آموزشی و تربیتی، وارد نظام تعلیم و تربیت می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به فناوری و نوآوری در فرآیند تربیت معلم افزود: معلم امروز باید با آخرین تحولات فناوری، روش‌های نوین آموزشی و نوآوری‌های این حوزه آشنا باشد و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای باید به عنوان یک ضرورت برای همه معلمان مورد توجه قرار گیرد.

قادری در پایان با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت گفت: دانشگاه فرهنگیان باید بتواند معلّمانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و آشنا با نیاز‌های روز جامعه تربیت کند و تحقق این هدف نیازمند حمایت جدی از دانشگاه، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات مناسب آموزشی و رفاهی برای دانشجو معلمان است.