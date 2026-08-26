فرماندار شهرستان چهارباغ با تشریح آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی و خدماتی این شهرستان گفت: تأمین آب شرب و احداث بیمارستان از مهم‌ترین نیاز‌های چهارباغ است و پیگیری برای رفع این کمبود‌ها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، محمدرضا البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ با اشاره به اینکه این شهرستان در آذرماه سال ۱۳۹۹ از شهرستان ساوجبلاغ منتزع و به عنوان شهرستان مستقل شکل گرفت، گفت: چهارباغ دارای دو بخش مرکزی و رامجین و یک شهر است و جمعیت آن حدود ۱۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود که در روز‌های پایانی هفته و برخی ایام سال به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به تازه‌تأسیس بودن شهرستان، چهارباغ همچنان برای تکمیل برخی زیرساخت‌ها و استقرار امکانات مورد نیاز مردم با کمبود‌هایی روبه‌رو است.

فرماندار چهارباغ، نداشتن بیمارستان و تخت بیمارستانی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این شهرستان عنوان کرد و گفت: مقدمات واگذاری زمین بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی در سال گذشته انجام شد، اما ساخت بیمارستان هنوز محقق نشده است و امیدواریم این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه وضعیت فضای سبز شهرستان از نظر سرانه قابل قبول و بالاتر از استاندارد است، اظهار کرد: در حوزه فرهنگی نیز مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی متناسب با جمعیت شهرستان وجود دارد، اما در زمینه سرانه‌های بهداشتی و فضا‌های اجتماعی همچنان نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

فرماندار چهارباغ همچنین از وجود بیش از ۳۰۰ واحد گلخانه در این شهرستان خبر داد و گفت: چهارباغ به دلیل برخورداری از گلخانه‌های متعدد، زمین‌های مستعد کشاورزی و باغات فراوان، ظرفیت مناسبی در حوزه کشاورزی و گردشگری دارد و محصولات باغی این شهرستان نیز در بازار کشور جایگاه قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت امسال در چهارباغ گفت: در این هفته ۶۷ پروژه دولتی با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و در بخش خصوصی نیز ۱۰ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود پنج همت در نظر گرفته شده است.

البرزی، پروژه تولید فیلتر را از طرح‌های مهم بخش خصوصی در چهارباغ عنوان کرد و افزود: این پروژه مورد توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و در هفته دولت نیز برنامه‌هایی برای افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف شهرستان با حضور مسئولان استانی و ملی پیش‌بینی شده است.

وی تأمین آب شرب را یکی دیگر از اولویت‌های اصلی چهارباغ دانست و گفت: آب شرب شهرستان از چاه‌های موجود تأمین می‌شود و چهارباغ از منابعی مانند سد، رودخانه و چشمه برخوردار نیست. با پیگیری‌های انجام شده، مجوز استفاده از آب تالاب برای تأمین آب شرب نیز اخذ شده و اکنون باید برنامه‌ریزی برای اجرای آن انجام شود.

فرماندار چهارباغ درباره وضعیت برق نیز گفت: ناترازی برق همچنان در شهرستان وجود دارد، اما شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده است. ایجاد پست ۶۳۰ کیلوولت لود‌های لشگرآباد در بخش رامجین از جمله اقدامات مؤثر برای کاهش نوسانات برق بوده است.

وی در برنامه سیمای البرز افزود: سال گذشته در برخی روز‌ها قطعی برق به بیش از دو ساعت می‌رسید و به دلیل وابستگی تأمین آب شهرستان به برق، قطعی برق موجب قطع آب نیز می‌شد، اما امسال با اقدامات انجام شده این وضعیت تا حدود زیادی بهبود یافته است.

البرزی همچنین از استقرار و ارتقای برخی ادارات در چهارباغ خبر داد و گفت: در یک سال گذشته آموزش و پرورش شهرستان به صورت مستقل مستقر شد و ۲۲ پست سازمانی برای آن ایجاد شد. اداره راهداری نیز در شهرستان مستقر شده و برخی نمایندگی‌ها از جمله محیط زیست به اداره مستقل ارتقا یافته‌اند.

وی به مجری سیمای البرز ادامه داد: رایزنی برای استقرار اداره ثبت اسناد و املاک نیز انجام شده و ساختمانی برای این اداره اختصاص یافته است. همچنین با توجه به وجود بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و بیش از ۳۰۰ گلخانه، استقرار بانک‌های مورد نیاز اهمیت زیادی دارد که یکی از بانک ها در شهرستان مستقر شده و روند استقرار بانک دیگری نیز در حال پیگیری است.

فرماندار چهارباغ در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی سریع پل راه‌آهن این شهرستان پس از حمله به زیرساخت‌های ریلی اشاره کرد و گفت: این پل در جریان حمله آسیب دید و سه نفر از هموطنان در این حادثه به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، راه‌آهن، شهرداری، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی یکی از خطوط ریلی کمتر از ۴۸ ساعت پس از حادثه دوباره فعال شد و قطار مسافربری رشت ـ مشهد از این مسیر عبور کرد.

البرزی در برنامه زنده سیمای البرز اظهار کرد: از این فرصت برای تعریض زیرگذر نیز استفاده شد و عرض مفید آن از حدود ۱۱.۵ متر به ۲۲ متر افزایش یافت تا مشکل ترافیک و باریک بودن مسیر تا حدود زیادی برطرف شود. خط دوم راه‌آهن نیز با استفاده از تجهیزات جدید آماده بهره‌برداری شده است.

وی درباره وضعیت جاده دسترسی شهرک ابریشم و حلقه‌دره نیز گفت: تردد روزانه خودرو‌های سنگین حمل پسماند و نخاله موجب فرسودگی و تخریب مسیر شده و مشکلاتی را برای ساکنان ایجاد کرده است. در همین زمینه، رایزنی با شهرداری کرج و شورای شهر برای بهسازی و آسفالت مسیر انجام شده است.

فرماندار چهارباغ همچنین خواستار رعایت الزامات زیست‌محیطی در حمل پسماند شد و به مجری سیما گفت: خودرو‌های حمل پسماند باید دارای پوشش مناسب باشند و از تخلیه نخاله‌های ساختمانی در این محدوده جلوگیری شود.

وی از احداث یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های پستی کشور در چهارباغ خبر داد و افزود: این مرکز در محدوده مجاور حلقه‌دره در حال احداث است و می‌تواند به ارتقای شاخص‌های توسعه و بهبود خدمات شهرستان کمک کند.

البرزی در ادامه با اشاره به مشکل اسناد مالکیت در بخش‌هایی از چهارباغ به مجری سیمای البرز گفت: بخشی از اراضی شهرستان فاقد سند است و این مسئله یکی از موانع توسعه به شمار می‌رود. با همکاری بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شهرداری، روند سنددار شدن اراضی کشاورزی، صنعتی و مسکونی در حال انجام است.

وی درباره ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: صیانت از اراضی کشاورزی یک الزام قانونی است، اما در کنار آن باید نیاز واقعی مردم به مسکن و موضوع مهاجرت معکوس نیز مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار چهارباغ در برنامه نگاه مردم افزود: در سال‌های اخیر مهاجرت از شهر به روستا افزایش یافته و شکل سکونت نیز تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی شهروندان در چهارباغ ساکن هستند و برای کار روزانه به تهران یا دیگر شهر‌ها رفت‌وآمد می‌کنند؛ بنابراین تأمین مسکن متناسب با رشد جمعیت و نیاز شهروندان و روستاییان باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

البرزی در پایان حضور در سیمای استانی البرز تأکید کرد: توسعه چهارباغ نیازمند تکمیل زیرساخت‌های درمانی، آبی، راه، انرژی و خدمات اداری است و مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های استانی و ملی، پیگیری این موضوعات را در اولویت قرار داده است.