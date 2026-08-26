در پی تصمیم آمستردام مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه این رژیم از اخراج نمایندگان هلند خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این کشور روز سه‌شنبه نمایندگان هلند را از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد؛ اقدامی که در پی تصمیم هلند برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت.

گدعون ساعر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نمایندگان هلند فوراً از «مرکز بین‌المللی حمایت از غزه» در کریات گات اخراج خواهند شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اعطای یک هفته فرصت به نمایندگان هلند برای خروج از اراضی اشغالی خبر داد.

مقامات هلندی تاکنون درباره این تصمیم اظهارنظری نکرده‌اند.

دولت هلند در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ تصمیم گرفت واردات، خرید و فروش محصولاتِ تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع کند؛ اقدامی که قرار است از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور) اجرایی شود.