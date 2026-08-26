به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «اسرار احمد الصدیق احمد» نماینده سودان در سازمان ملل عصر سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره درگیری و امنیت غذایی به محاصره‌، جلوگیری از انتقال غذا و دارو، غارت مزارع و حمله به کشاورزان اشاره و تاکید کرد که استفاده عمدی از گرسنگی برای دستیابی به اهداف نظامی یا سیاسی ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.

این مقام دولت سودان گفت: سودان همچنان از ظرفیت قابل توجهی در بخش کشاورزی برخوردار است و تولید این کشور در سال ۲۰۲۵ بیش از نیاز داخلی بوده است.

او تصریح کرد: بنابراین، ناامنی غذایی در درجه نخست در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان، ناشی از مشکل دسترسی به غذاست، نه مشکل تولید غذا.

او همچنین گزارش‌های طبقه بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی (IPC) را زیر سوال برد و گفت که به دلیل محدودیت‌های دسترسی، داده‌های مستقیم میدانی کافی در دسترس نیست.

نماینده سودان در سازمان ملل در عین حال تاکید کرد که سودان قصد ندارد بحران انسانی را کم اهمیت جلوه دهد.

او افزود که دولت کریدور‌های بشردوستانه ایجاد کرده، برنامه‌های مقابله با سوءتغذیه را گسترش داده و از کشاورزی محلی حمایت کرده است.

نماینده سودان در ادامه خواستار پاسخگو کردن کسانی شد که از غذا به عنوان سلاح استفاده می‌کنند و همچنین خواستار پایان حمایت خارجی از شبه نظامیان مسلح شد.

پیش از این، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به «واقعیت خطرناک و در حال تحول» ناامنی غذایی شد و از شورای امنیت خواست تا برای پیشگیری و توقف درگیری‌ها اقدام کند.

آنتونیو گوترش افزود: دسترسی به غذای کافی، یک نیاز اساسی بشری است؛ نیازی که به روشنی در هدف دوم توسعه پایدار یعنی پایان دادن به گرسنگی منعکس شده است. رسیدن به جهانی عاری از گرسنگی امکان‌پذیر است، اما تحقق این هدف مستلزم مقابله با عوامل ریشه‌ای متعدد گرسنگی از جمله مناقشه و درگیری است.

گوترش اضافه کرد: شورای امنیت در قطعنامه ۲۴۱۷ (۲۰۱۸) بر ارتباط میان ناامنی غذایی ناشی از درگیری و خطر قحطی و همچنین درگیری مسلحانه و خشونت تاکید کرده و رهنمود‌هایی برای تضمین عملکرد مناسب نظام‌های غذایی و بازار‌ها در بحبوحه درگیری ارائه داده است.

دبیرکل سازمان ملل گفت: «موضوع امروز، تقویت اجرای آن قطعنامه مهم است. زمانی برای از دست دادن وجود ندارد. سال ۲۰۲۵ یکی از بالاترین سطوح ثبت شده گرسنگی حاد در جهان را به خود اختصاص داد و دست‌کم ۲۶۶ میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی مواجه بودند. سال ۲۰۲۵، نخستین سال در قرن حاضر بود که دو قحطی به طور همزمان در سودان و غزه تائید شدند. ارتباط میان درگیری مسلحانه، خشونت و گرسنگی انکارناپذیر است.»