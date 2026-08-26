پاکستان برای شکستن بن‌بست چندین‌ساله خط لوله گاز با ایران، کمیته‌ای ویژه تشکیل داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نفت پاکستان با اشاره به تشکیل این کمیته به دستور «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، گفت اسلام‌آباد در تلاش است راهکار‌هایی برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان پیدا کند.

«علی پرویز ملک» افزود: پاکستان به دنبال یافتن راهکار‌هایی برای تأمین نیاز‌های انرژی خود در آینده است و همزمان مسائل و الزامات حقوقی مرتبط با این پروژه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

وزیر نفت پاکستان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه دو کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران کشور برادر پاکستان است و سران دو کشور همچنان برای دستیابی به توافقی دوستانه و مورد قبول طرفین تلاش می‌کنند.

علی پرویز ملک همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ایرانی طرح گفت که ایران پیشرفت قابل توجهی در ساخت زیرساخت‌های مربوط به این طرح داشته و زیرساخت انتقال گاز را تا محدوده‌ای نزدیک به مرز پاکستان توسعه داده است.

او با اشاره به ابعاد حقوقی طرح و امکان پیگیری موضوع از مسیر‌های قانونی بین‌المللی، تأکید کرد که این مسئله برای اسلام‌آباد حائز اهمیت است و پاکستان در عین توجه به ملاحظات حقوقی، بر یافتن راهکاری از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره با طرف ایرانی تأکید دارد.

اواخر زمستان ۱۴۰۳ برخی منابع خبری پاکستان گزارش داده بودند که تهران طی نامه‌ای به اسلام‌آباد، موضوع پیگیری حقوقی پروژه مشترک گازی از طریق مراجع داوری بین‌المللی را مطرح کرده است.

در همین حال، شماری از مقام‌های سیاسی پاکستان و کارشناسان اقتصادی و انرژی این کشور بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و اجرای طرحخط لوله ایران ـ پاکستان (آی. پی) را یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای کمک به تأمین نیاز‌های انرژی پاکستان دانسته‌اند.

«طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز دی‌ سال گذشته درباره خط لوله انتقال گاز ایران گفته بود که اسلام‌آباد همچنان به این طرح متعهد است و روند پیشرفت آن را دنبال می‌کند.

با وجود تأکید مقام‌های دو کشور بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی، بخش مربوط به ساخت خط لوله در خاک پاکستان تاکنون وارد مرحله اجرایی قابل توجهی نشده است.