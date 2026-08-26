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یک فروند بالگرد بلک هاوک ارتش تروریستی آمریکا در دامنههای منطقه کوهستانی ایالت کلرادو در غرب شهر دنور در اثر سانحه هوایی سقوط کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامهای پلیس محلی اعلام کردند که در اثر سقوط این بالگرد ارتش آمریکا که از فورت کمپبل در ایالت کنتاکی برخاسته بود، هیچ یک از چهار سرنشین آن آسیب ندیدهاند.
در همین ارتباط ارتش تروریستی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که این بالگرد در جریان یک عملیات آموزشی سقوط کرده است.
تحقیقات درباره علت سقوط این بالگرد در جریان است.