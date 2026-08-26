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معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تسهیل سرمایهگذاری را یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت:یکی از تاکیدهای وزیر میراث فرهنگی، سادهسازی فرآیندهای سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،انوشیروان محسنیبندپی در نشستی با کانون تشکلهای گردشگری آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای مختلف گردشگری گفت: آذربایجانشرقی از فرهنگ غنی و ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت برخوردار است و باید برای به فعلیت رساندن این ظرفیتها تلاش کنیم.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اهمیت مشورت با بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای افزود: استفاده از نظر کارشناسی انجمنها و تشکلها برای ما اهمیت زیادی دارد و مدیری که از این ظرفیت استفاده کند، تصمیمهای دقیقتری خواهد گرفت. در وزارت میراث فرهنگی نیز تلاش میکنیم در تصمیمگیریها از تجربه و نگاه فعالان این حوزه بهره بگیریم و مسیر گفتگو و تبادل نظر با استانها را تقویت کنیم.
محسنیبندپی ادامه داد: آذربایجانشرقی نمونه روشنی از این ظرفیتهاست. بیش از دو هزار اثر ثبت ملی شده، ۶ اثر کمنظیر جهانی ظرفیتهای گردشگری سلامت، طبیعت استان و روستاهای شاخص گردشگری در کنار ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی، مجموعهای ایجاد کرده که میتواند گردشگران بسیاری را به استان جذب کند.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اهمیت تبلیغات و معرفی ایران در بازارهای خارجی اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم ما فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی در نمایشگاههای بینالمللی و بازارهای هدف گردشگری است.
وی با تاکید بر ضرورت حضور تشکلهای حرفهای و بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی گردشگری گفت: وزارت میراث فرهنگی آماده است موانع پیش روی فعالان این حوزه را تسهیل کند و هر اختیاری را که بتوان برای شتاب بخشیدن به امور به استانها واگذار کرد، تفویض خواهد کرد.
وی تسهیل سرمایهگذاری را یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت: یکی از تاکیدهای وزیر میراثفرهنگی، سادهسازی فرآیندهای سرمایهگذاری است. برای هر تفویض اختیاری که امکان انجام آن در استان وجود داشته باشد، آمادگی داریم تا سرمایهگذار برای دریافت مجوز و اجرای طرح با فرآیندهای طولانی و پیچیده مواجه نشود.
محسنی بندپی ادامه داد: منابع و ظرفیتهای مالی مختلفی برای حمایت از طرح های گردشگری در نظر گرفته شده و وزارتخانه تلاش میکند دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی تسهیل شود. سرمایهگذار باید احساس کند دستگاه اجرایی در کنار او قرار دارد و برای حل مسئله به میدان آمده است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به مشکلات واحدهای بومگردی و اقامتی اشاره کرد و گفت: برخی مسائل بیمهای این واحدها در حال پیگیری است و تلاش داریم با کاهش فشارهای هزینهای، شرایط فعالیت آنها را بهبود دهیم. مشکلات فعالان گردشگری در حوزههای مختلف از جمله بیمه، تسهیلات و هزینههای جاری باید در مسیر تصمیمگیریها دیده شود.
وی با اشاره به مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری افزود: این دو گروه از فعالان حرفهای گردشگری در سالهای اخیر، متوجه آسیبهای جدی شدهاند و باید برای حفظ ظرفیت تخصصی آنها و ایجاد شرایط مناسب برای ادامه فعالیتشان برنامه داشته باشیم.
معاونگردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر ضرورت جلوگیری از افزایش فشار هزینهها بر تاسیسات گردشگری تاکید کرد و گفت: افزایش هزینه حاملهای انرژی نباید موجب افزایش هزینه خدمات گردشگری و تشدید مشکلات فعالان این حوزه شود. این موضوع را نیز با توجه به شرایط واحدهای گردشگری دنبال میکنیم.
بندپی با اشاره به نقش شهرداریها در توسعه گردشگری شهری اظهار کرد: اگر شهرها گردشگر بیشتری جذب کنند، منافع اقتصادی آن به بخشهای مختلف شهر میرسد. شهرداران باید گردشگری را به عنوان یک فرصت اقتصادی جدی ببینند. در تبریز نیز اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده و کاهش موانع و هزینههای مرتبط با طرح های گردشگری میتواند به رونق سرمایهگذاری کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران گفت: سرمایهگذاری در گردشگری مورد تکریم و احترام ماست و هر اقدامی که برای عینیت بخشیدن به این نگاه در وزارت میراثفرهنگی لازم باشد، برای ما یک تکلیف است.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: ما خود را پاسخگوی موانع و مشکلات فعالان گردشگری میدانیم و تلاش میکنیم با همکاری استانها، تشکلها و بخش خصوصی، مسیر فعالیت این بخش را هموارتر کنیم. گردشگری زمانی میتواند به جایگاه واقعی خود برسد که همه اجزای آن از سیاستگذاری تا اجرا در کنار یکدیگر قرار بگیرند.