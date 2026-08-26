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نشریه انگلیسی ایندیپندنت با اشاره به ناکامی تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران نوشت که تلاش دولت دونالد ترامپ برای گشودن جبهه جدیدی از طریق «تسویهحساب اقتصادی» نیز بعید است واشنگتن را به اهداف خود برساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ایندیپندنت در سرمقاله خود با عنوان «قدرت آمریکا در ایران شکست خورده است، روز تسویهحساب اقتصادی نیز بعید است موفق شود» نوشت که جنگ ترامپ در خاورمیانه به فاجعهای بزرگتر برای ایالات متحده تبدیل شده و اکنون رئیسجمهوری آمریکا درصدد است با تشدید فشار اقتصادی علیه ایران، جبهه تازهای را در این رویارویی بگشاید.
این نشریه با اشاره به گذشت حدود ۶ ماه از آغاز جنگ رمضان نوشت که قدرت نظامی آمریکا نتوانسته است ایران را به تسلیم وادارد و اهدافی که واشنگتن در ابتدای جنگ دنبال میکرد، محقق نشده است.
ایندیپندنت سپس با اشاره به مرحله جدید جنگ اقتصادی آمریکا، درباره موفقیت این راهبرد ابراز تردید کرد و نوشت که انتقال میدان تقابل از ابزار نظامی به فشار اقتصادی الزاماً نتیجه متفاوتی برای دولت ترامپ رقم نخواهد زد.
بر اساس این گزارش، یکی از چالشهای اصلی واشنگتن چین است که بخش عمدهای از نفت صادراتی ایران را خریداری میکند. تحریم مؤسسات مالی و شرکتهای بزرگ چینی میتواند جنگ اقتصادی علیه ایران را به تقابل تجاری و مالی گستردهتری میان واشنگتن و پکن تبدیل کند و هزینههای این سیاست را برای خود آمریکا افزایش دهد.
این در حالی است که دولت ترامپ با وجود لفاظیهای گسترده درباره اعمال فشار بیسابقه، هنگام رونمایی از بسته جدید از به کارگیری فوری برخی از شدیدترین ابزارهای خود علیه شرکای بزرگ تجاری ایران خودداری کرد.
این مساله در روزهای اخیر مورد توجه شماری از رسانهها و کارشناسان انگلیسی قرار گرفته و تردیدهایی را درباره فاصله میان تهدیدهای واشنگتن و امکان اجرای عملی آنها ایجاد کرده است.
ایندیپندنت پیشتر نیز در سرمقاله دیگری جنگ آمریکا علیه ایران را شکستی در چندین جبهه توصیف کرده و نوشته بود که رویکرد واشنگتن، چه در میدان نظامی و چه در مذاکرات و تلاش برای تحمیل خواستههای خود در پرونده هستهای، نتوانسته است اهداف اعلامی دولت ترامپ را محقق کند.
سرمقاله تازه این نشریه در شرایطی منتشر شده است که واشنگتن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف اعلامی خود در میدان جنگ، تلاش دارد فشار اقتصادی را به محور اصلی سیاست خود علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است که جنگ اقتصادی نیز مانند فشار نظامی نمیتواند ایران را به تسلیم وادار کند و ادامه سیاست فشار و تهدید، نتیجهای جز تحمیل هزینههای بیشتر بر آمریکا و اقتصاد جهانی نخواهد داشت.