برنی سندرز نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت در پیامی با اشاره به افول جایگاه جهانی ایالات متحده، بار دیگر از جنگ تجاوزکارانه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور علیه ایران انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سندرز در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان رو به افول است.

او افزود: ترامپ در حال جنگ با ایران، جنگ تجاری با کانادا و جنگ سرد با چین است.

این سناتور آمریکایی همچنین با اشاره به تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا علیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، تصریح کرد: این در حالی است که او بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) را توانمند می‌سازد.

سندرز تصریح کرد که اقدامات رئیس جمهور ایالات متحده نشان می‌دهد که برخلاف شعار‌های انتخاباتی‌اش که ادعا می‌کرد آمریکا اولویت اصلی اوست، در حقیقت منافع شخصی‌اش برای او بر هر چیز دیگری اولویت دارد.

نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت پیش‌تر گفته بود که ترامپ، ایالات متحده را وارد یک جنگ فاجعه بار کرده است.

سندرز در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ام اس نو» افزود: دونالد ترامپ خطرناک‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا و یک اقتدارگر است.

او ادامه داد: ترامپ کسی است که قدرت را به ابزار چپاول و ثروت‌اندوزی تبدیل کرده است، او فاسد است و آمریکا را وارد یک جنگ فاجعه‌بار کرده است.