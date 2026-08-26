وزارت خارجه و امور اروپایی اسلواکی در بیانیه‌ای اظهارات وقیحانه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره کشتار ده‌ها فلسطینی در نوار غزه را محکوم و تاکید کرد که چنین سخنانی با اصول اساسی حقوق بین‌المل و کرامت انسانی در تعارض است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه اسلواکی در این بیانیه ضمن رد قاطع این اظهارات اعلام کرد که چنین مواضعی نه تنها به کاهش تنش‌ها کمک نمی‌کند، بلکه تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلح در خاورمیانه را نیز تضعیف می‌کند.

این موضع پس از آن مطرح شد که بن‌گویر خواستار انجام عملیات‌هایی برای کشتن فلسطینیان در غزه شده و از هدف قرار دادن ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی در هر شب سخن گفته بود.

اظهارات بن‌گویر با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل این سخنان را وحشتناک، رسواکننده و خطرناک توصیف کرد و فرانسه و آلمان نیز آن را غیرقابل قبول و ناقض حقوق بین‌الملل دانستند.

اسلواکی همچنین تاکید کرد که این اظهارات به روند صلح و اجرای طرح مربوط به غزه آسیب می‌زند و بر حمایت خود از قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد.